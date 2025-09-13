फिल साल्ट का कमाल, इन 4 बड़े रिकॉर्ड के लिए दुनिया हमेशा रखेगी याद, बदल गया इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास

Phil Salt, England vs South Africa: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 सितंबर 2025 को मैनचेस्टर में खेला गया. जहां इंग्लिश टीम 146 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए महज 60 गेंदों में 235.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 141 रनों की शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 15 चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले. इंग्लिश टीम की बेहतरीन जीत में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

मैच के दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की, जो कुछ इस प्रकार है-

T20I के एक मैच में इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बने पहले खिलाड़ी

वैसे तो इंग्लैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड साल्ट के ही नाम दर्ज था. मगर पिछले मुकाबले में उन्होंने नाबाद 141 रन बनाते हुए अपने रिकॉर्ड को मजबूत किया है.

नाबाद 141 - फिल साल्ट

119 - फिल साल्ट

नाबाद 116 - एलेक्स हेल्स

नाबाद 109 - फिल साल्ट

नाबाद 103 - डेविड मलान

साल्ट इंग्लैंड की तरफ से T20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बने पहले खिलाड़ी

साल्ट ने पिछले मुकाबले में महज 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जिसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि लियाम लिविंगस्टोन के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 42 गेंदों में शतक जड़ा था.

T20I क्रिकेट के एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बने सातवें खिलाड़ी

यही नहीं साल्ट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच का नाम आता है. जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन बनाए थे.

172 - एरोन फिंच - ऑस्ट्रेलिया

नाबाद 162 - हजरतुल्लाह जजई - अफगानिस्तान

156 - एरोन फिंच - ऑस्ट्रेलिया

नाबाद 150 - YSD सेनेवेरत्ने - कैमन

नाबाद 145 - ग्लेन मैक्सवेल - ऑस्ट्रेलिया

नाबाद 144 - साहिल चौहान - साइप्रस

नाबाद 141 - फिल साल्ट - इंग्लैंड

साल्ट T20I क्रिकेट में चार या चार से अधिक शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने

फिल साल्ट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार या चार से अधिक शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने सर्वाधिक पांच शतक लगाए हैं. इसके बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से तीन खिलाड़ी काबिज हैं. जिनमें ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यकुमार यादव और फिल साल्ट का नाम शामिल है. इन तीनों ही खिलाड़ियों ने क्रमशः चार-चार शतक लगाए हैं.

