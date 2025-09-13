विज्ञापन
ENG vs RSA, 2nd T20: इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास, बटलर और सॉल्ट का तूफानी अंदाज, बन गए ये बड़े रिकॉर्ड

England vs South Africa, 2nd T20I: दूसरे टी20 में इंग्लिश ओपनर बटलर और फिल सॉल्ट ने ऐसी मार लगाई कि दक्षिण अफ्रीकी पेसरों के होश उड़ गए

ENG vs RSA, 2nd T20: इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास, बटलर और सॉल्ट का तूफानी अंदाज, बन गए ये बड़े रिकॉर्ड
South Africa tour of England, 2025: जोस बटलर ने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी बॉलरों का बुरी तरह बैंड बजा दिया
  • इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बॉलिंग का जमकर मजाक बनाया
  • ओपनर फिलिप सॉल्ट और जोस बटलर ने पहले विकेट के लिए मात्र 7.5 ओवरों में 126 रन जोड़कर तूफानी शुरुआत दी
  • इंग्लैंड टी20 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई, जोस बटलर ने 18 गेंदों में अर्धशतक बनाया
यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia cup 2025) के बीच मेजबान इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की दूसरे मुकाबले में मेहमान बॉलरों का बुरी तरह से बैंड बजा दिया. और इसकी जिम्मेदारी निभाई ओपनर फिलिप सॉल्ट और दूसरे ओपनर जोस बटलर (83 रन, 30 गेंद, 8 चौके, 7 छक्के). इन ओपनरों का बॉलरों का 'कत्ल-ए-आम' कितना भयावह था, यह आप इससे समझ सकते हैं कि इन दोनों ने  7.5 ओवरो में ही पहले विकेट के लिए 126 रन जोड़ दिए. और बल्ले से ऐसा तूफान निकला, तो कई रिकॉर्ड भी बन गए. सबसे बड़ा कारनामा यह रहा कि इंग्लैंड टीम टी20 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली सिर्फ दूसरी टीम बन गई

इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शुरुआती 50 रन

जोस बटलर और फिलिप सॉल्ट ने दोनों छोरों पर बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 3.2 ओवरों में ही 50 रन बना दिए. और यह इंग्लैंड के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक के सबसे तेज 50 रन रहे.

बटलर का सुपर कारनामा

इस आतिशी शुरुआत के साथ ही पूर्व कप्तान जोस बटलर इंग्लैंड के लिए चौथा सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. बटलर ने सिर्फ 18 गेंदों पर यह कारनामा किया. चलिए जानिए बाकी कौन-कौन हैं. 

गेंद     बल्लेबाज       बनाम           साल

16     मोईन अली     द.अफ्रीका    2022

17     लिविंगस्टोन      पाकिस्तान     2021

18     बटलर            द. अफ्रीका    2025

19     फिलिप सॉल्ट     पाकिस्तान     2022


....और रच दिया यह इतिहास

बटलर और फिलिप की मार का असर यह रहा कि इंग्लैंड की टीम सभी पूर्ण कालिक 12 टेस्ट देशों में सबसे तेज 100 रन बनाने  वाली दूसरी टीम बन गई. इग्लैंड ने बिना नुकसान के ही 5.5 ओवरों में ही शतक जड़ दिया. टॉप पर आने से इंग्लैंड 3 गेंद ही पीछे रह गया. यह कारनामा दक्षिण अफ्रीका के नाम पर है, जिसने साल 2023 में सेंचुरियन में विंडीज के खिलाफ 5.3 ओवरों में ही 100 रन बना दिए थे

 

