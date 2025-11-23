Ashes 2025-26: ब्रिस्बेन में तहलका मचाएंगे पैट कमिंस, कितना है चांस? खुद दिया जवाब

- कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट से उबरकर दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना जताई है, फिटनेस पर अंतिम फैसला होगा
- जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट से बाहर हैं और पूरी सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं
- पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसमें कप्तान पैट कमिंस वापसी कर सकते हैं. पैट कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चोट की वजह से पर्थ टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सके थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया. पैट कमिंस ने ब्रॉडकास्टर कायो स्पोर्ट्स से कहा, 'मुझे अच्छा महसूस हो रहा है. मैंने इस हफ्ते पर्थ में कुछ अच्छे सेशन किए. मैंने लगभग 10 ओवर बॉलिंग की, फिर कुछ आराम किया और फिर दोबारा खेलना शुरू किया. मेरे दूसरे टेस्ट में खेलने के चांस आधे हैं. मुझे उम्मीद है कि शायद बीते कुछ हफ्तों की तुलना में बेहतर महसूस करूंगा.'
कमिंस की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई खेमे को मजबूती मिलेगी. जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से शुरुआती दो टेस्ट से बाहर हैं. माना जा रहा है कि वह पांच मुकाबलों की पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं. पैट कमिंस ने बताया है कि उनकी फिटनेस पर आखिरी फैसला दूसरे टेस्ट से ठीक पहले होगा.
अगर कमिंस को गाबा में खेलने की इजाजत मिलती है, तो तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट को बाहर बैठना पड़ सकता है, जिन्होंने सीरीज के पहले मुकाबले के साथ अंतरराष्ट्रीय करियर में डेब्यू किया था. पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है.
इंग्लैंड की पहली पारी 172 रन पर सिमट गई थी. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट निकाले. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 132 रन पर सिमट गई. इसी के साथ इंग्लैंड ने 40 रन की लीड हासिल की.
इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का टारगेट दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 28.2 ओवरों में हासिल कर लिया. ट्रेविस हेड ने 123 रन की पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 51 रन बनाए.
