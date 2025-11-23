विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA ODI Series: टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल कप्तान, शुभमन गिल बाहर, ऋतुराज और पंत की वापसी, ऐसी है पूरी टीम

Team India squad for ODI series vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का ऐलान किया. शुभमन गिल, जिन्हें कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, वो वनडे सीरीज से बाहर हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA ODI Series: टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल कप्तान, शुभमन गिल बाहर, ऋतुराज और पंत की वापसी, ऐसी है पूरी टीम
IND vs SA ODI Series: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया की घोषणा की है.
  • कप्तान केएल राहुल की कप्तानी में ऋषभ पंत की लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी और उपकप्तान नियुक्ति हुई है.
  • शुभमन गिल चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत टीम में नहीं हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Team India squad for ODI series vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का ऐलान किया. शुभमन गिल, जिन्हें कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, वो वनडे सीरीज से बाहर हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ऐसे में कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे. टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत की लंबे समय बाद वनडे सेटअप में वापसी हुई है. उन्हें सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में जगह बनाने में सफल हुए हैं. जसप्रीत बुमराह वनडे टीम का हिस्सा नहीं है. प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप, दो तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है. बता दें, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर को राची से होनी है. इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा और आखिरी मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत की वनडे टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

ऋषभ पंत दूसरे विकेटकीपर के रूप में वनडे टीम में वापस आ गए हैं. वह आखिरी बार इस फॉर्मेट में अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर खेलते दिखे थे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में तिलक वर्मा और रवींद्र जड़ेजा को शामिल किया गया है. जबकि इस बार अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम दिया गया है. 

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम में चोट लगी थी. वह अभी चोट से उबर रहे हैं और करीब दो-तीन महीने तक उनके एक्शन में लौटने की संभावना नहीं है. अय्यर नहीं है ऐसे में मध्यक्रम में तिलक को मौका मिल सकता है. तिलक ने अभी तक चार वनडे खेले हैं. हालांकि, उन्होंने खुद को टी20 सेट अप में स्थापित कर लिया है. तिलक वर्मा को मध्यक्रम में ऋषभ पंत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है.  स्पिन का जिम्मा कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर पर होगा. वहीं रेड्डी और हर्षित के रूप में टीम में दो तेज गेंदबाजी ऑल-राउंडर हैं. 

शुभमन गिल की अनुपस्थिति में, यशस्वी जयसवाल के रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने की उम्मीद है. ऋतुराज गायकवाड़, जो राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे के दौरान भारत ए के लिए शानदार फॉर्म में थे, रिजर्व ओपनर हैं. गायकवाड़, जिन्होंने आखिरी बार दो साल पहले वनडे मैच खेला था, ने भारत ए की 2-1 सीरीज जीत के दौरान 117, 68* और 25 के स्कोर बनाए थे. वहीं टीम में ध्रुव जुरेल भी हैं, जो बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test Day 2: मुथुसामी-यानसन की पारियों से अफ्रीका ड्राइविंग सीट पर, भारत 480 रन पीछे

यह भी पढ़ें: Smriti Mandhana: क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टली, पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Kannaur Lokesh, Shubman Singh Gill, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now