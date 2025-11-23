विज्ञापन
आखिरी सैल्यूट... तेजस क्रैश में शहीद नमांश को उनकी पायलट पत्नी की आखिरी विदाई का ये VIDEO रुला देगा

दुबई एयर शो में क्रैश हुए फाइटर जेट तेजस के पायलट नमांश स्याल को रविवार को आखिरी विदाई दी गई. नमांश की पत्नी अफशां खुद भी विंग कमांडर हैं. उन्होंने अपने पति को नम आंखों से सैल्यूट किया, फिर वो फूट-फूट कर रोने लगीं.

  • दुबई एयर शो में क्रैश हुए फाइटर जेट तेजस के पायलट विंग कमांडर नमांश को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.
  • नमांश स्याल की पत्नी विंग कमांडर अफशां ने उनके सम्मान में सैल्यूट किया, जिसके बाद भावुक होकर रो पड़ीं.
  • नमांश स्याल की सात साल की बेटी है, जिसे पिता के निधन का पूरी तरह अहसास नहीं है.
कांगड़ा (हिमाचल):

Tejas Crash Pilot Namansh: दुबई एयर शो में क्रैश हुए फाइटर जेट तेजस के पायलट नमांश स्याल को रविवार को आखिरी विदाई दी गई. हिमाचल के कांगड़ा स्थित गांव में पायलट नमांश को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई. इस दौरान उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशां ने उनकी चिता को आखिरी सलामी दी. पति नमांश की चिता को सैल्यूट करती विंग कमांडर अफशां का वीडियो सामने आया है. जिसमें वो सैल्यूट देने के तुरंत बाद फूट-फूट कर रोने लगती हैं. उस दौरान अफशां के साथ-साथ वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई. 

पति की शहादत का गर्व और कभी न भरने वाला खालीपन

नमांश की पत्नी अफशां खुद भी विंग कमांडर हैं. उन्हें सेना की नौकरी और शहादत का मर्म अच्छे से पता है. लेकिन दूसरी ओर वो पत्नी भी हैं. जिसके चेहरे पर पति को खोने का दर्द भी साफ तौर पर दिखा.  एक तरफ पति की शहादत पर गर्व, और दूसरी तरफ कभी ना भरने वाला खालीपन. अफसाना आज उसी दोराहे पर खड़ी नजर हैं. 

पायलट नमांश को आखिरी सैल्यूट करने के बाद पत्नी अफशां, देखें वीडियो

शहीद पायलट की है 7 साल की बेटी 

उनकी 7 साल की मासूम बेटी है, जिसे शायद अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी लौटकर उसे गोद में नहीं उठाएंगे. नमांश के पिता गगन कुमार खुद एक शिक्षक रहे हैं, कहते हैं कि ये दुख सिर्फ उनके परिवार का नहीं, पूरे देश का है. गांव में भी सन्नाटा पसरा है.

दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में शहीद हुए थे पायलट

मालूम हो कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में नमांश शहीद हो गए थे. उनकी शहादत पर भारतीय वायु सेना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से कहा गया कि भारतीय वायु सेना विंग कमांडर नमांश स्याल के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, जिन्होंने दुबई एयर शो में हुए दुर्भाग्यपूर्ण तेजस विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी.

वायु सेना ने शहीद पायलट को दी श्रद्धांजलि

वायु सेना ने कहा कि एक समर्पित लड़ाकू पायलट और पूर्णतः पेशेवर, उन्होंने अटूट प्रतिबद्धता, असाधारण कौशल और कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा की. भारतीय वायु सेना इस गहन दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है और उनके साहस, समर्पण और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है. उनकी सेवा को कृतज्ञतापूर्वक याद किया जाए.

दुबई एयरशो में कैसे क्रैश हुआ तेजस

दरअसल, दुबई एयरशो में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस (एलसीए तेजस) के साथ यह बड़ा हादसा हुआ. फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और ग्राउंड एरिया में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में तेजस के पायलट को गंभीर और घातक चोटें आईं, जिसके चलते उन्होंने प्राण गंवा दिए.

भारतीय पक्ष ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे पायलट की मृत्यु से हुई इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती हैं. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक ने बयान जारी कर पायलट की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है.

