जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की.

G 20 शिखर सम्मेलन 2025 के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी कर रहे ताबड़तोड़ मीटिंग, जानिए किनसे मिले
  • जी20 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ.
  • उन्होंने भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों से बातचीत कर भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया.
  • PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीज से मुलाकात कर रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की.
जी20 शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे. गौतेंग स्थित वाटरलूफ वायुसैनिक अड्डा (एएफबी) पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला जी20 शिखर सम्मेलन है. 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ जी20 का सदस्य बना था. प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की तथा उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का आह्वान किया.  

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ उपयोगी बातचीत हुई। उन्होंने ‘फिनटेक', सोशल मीडिया मंच, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में बातचीत की. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैंने उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने तथा हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया.'

आस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात

जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की तथा दोनों नेताओं ने रक्षा एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार एवं निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में प्रगति पर चर्चा की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से खास मुलाकात हुई. इस वर्ष हमारे देशों की रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन वर्षों में परिवर्तनकारी परिणाम देखने को मिले हैं, जिससे हमारा सहयोग और गहरा हुआ है. आज हमारी बातचीत के दौरान तीन प्रमुख क्षेत्रों, रक्षा एवं सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर दिया गया. शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि के संबंध में भी चर्चा की गई.'

अल्बनीज ने दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर दुख जताया, जिसमें कई भारतीय मारे गए थे. अल्बनीज ने कहा, ‘हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, और हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं. मुझे लगता है कि हम आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं. हमारे रक्षा और सुरक्षा संबंधों की प्रगति भी काफी अहम हैं.'

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने 2020 में संबंधों को ‘समग्र रणनीतिक भागीदारी' के स्तर पर ले जाने के बाद पिछले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया. इसमें कहा गया, ‘प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को लेकर अपनी एकजुटता व्यक्त की और दोनों नेताओं ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता जताई.'

नैस्पर्स कंपनी के अध्यक्ष से मीटिंग

शिखर सम्मेलन से इतर शुक्रवार को पीएम मोदी ने नैस्पर्स कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक की तथा भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनी के अध्यक्ष कूस बेकर तथा सीईओ फैब्रिसियो ब्लोसी से मुलाकात की.

पीएम मोदी का कार्यक्रम  

जी 20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी में तीन सत्रों को संबोधित कर सकते हैं, जिनमें पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, जिसमें कोई वंचित न रहे. वहीं, दूसरा सत्र एक गतिशील विश्व- जी20 का योगदान है, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालना है. तीसरे सत्र का विषय सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित भविष्य है. इन तीनों सत्रों को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं.

शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताएं

शिखर सम्मेलन के लिए तय प्राथमिकताओं में कई बड़े वैश्विक मुद्दे शामिल हैं. इनमें आपदा के समय तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना, कम आय वाले देशों पर बढ़ते कर्ज का समाधान, टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना और महत्वपूर्ण खनिजों का बेहतर उपयोग जैसे विषय प्रमुख हैं. इसके अलावा जी20 के कामकाज की पहली चक्र की समीक्षा और विकासशील देशों में पूंजी की ऊंची लागत की समस्या भी खास चर्चा में रहेंगे. 

