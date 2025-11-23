विज्ञापन
भारत ने जीता पहला ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप, फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है.

भारत ने जीता पहला ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप
  • भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता है
  • पूरे टूर्नामेंट में भारत ने बिना कोई मैच हारे सभी मुकाबले जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है
  • फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराया, लक्ष्य 12.1 ओवर में 47 गेंद रहते हासिल किया
भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है. एक रोमांचक फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है. कमाल की बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मैचों को जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा भी साबित किया.

भारत ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था. नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए थे. भारत ने यह लक्ष्य 12.1 ओवर में ही 47 गेंद रहते हासिल कर लिया. भारत की ओर से खुला शरीर ने 27 गेंद पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए.

20 दिनों पहले मुंबई में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को नवी मुंबई में हराकर महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत की. अब तीन हफ्तों के अंदर ही भारतीय महिला ब्लाइंड टीम भी वर्ल्ड कप का खिताब उठाकर ब्लाइंड क्रिकेट की नई तकदीर लिखने की कोशिश की है.

भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी.

भारतीय टीम का फाइनल तक का सफर

  • पहले मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया
  • दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों से हराया
  • तीसरे मैच में नेपाल को 85 रनों से हराया
  • चौथे मैच में अमेरिका को 10 विकेट से हराया
  • पांचवें मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया
  • सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया
  • फाइनल: भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया, कोलंबो

India Women, Cricket
