भारत ने जीता पहला ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप, फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया

- भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता है
- पूरे टूर्नामेंट में भारत ने बिना कोई मैच हारे सभी मुकाबले जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है
- फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराया, लक्ष्य 12.1 ओवर में 47 गेंद रहते हासिल किया
भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नेपाल को हराकर पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है. एक रोमांचक फाइनल में भारत ने नेपाल को सात विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है. कमाल की बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मैचों को जीतकर टूर्नामेंट में अपना दबदबा भी साबित किया.
भारत ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था. नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए थे. भारत ने यह लक्ष्य 12.1 ओवर में ही 47 गेंद रहते हासिल कर लिया. भारत की ओर से खुला शरीर ने 27 गेंद पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए.
🚨 INDIA WON THE WORLD CUP 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2025
- India Women's team won the World Cup for Blind. 🇮🇳 [Vipul Kashyap] pic.twitter.com/JTnoGlDL9J
20 दिनों पहले मुंबई में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को नवी मुंबई में हराकर महिला क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत की. अब तीन हफ्तों के अंदर ही भारतीय महिला ब्लाइंड टीम भी वर्ल्ड कप का खिताब उठाकर ब्लाइंड क्रिकेट की नई तकदीर लिखने की कोशिश की है.
भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी.
India creates history! 🇮🇳— Differently Abled Cricket Council of India (@dcciofficial) November 23, 2025
Our women's blind cricket team defeats Nepal to win the Women's Blind World Cup title! 🏆
A proud moment celebrating courage, talent and determination. Congratulations, Team India! 🇮🇳💙 @narendramodi @BCCI #INDvsNEP #Final #BlindCricket #TeamIndia pic.twitter.com/riVQZqqxLH
भारतीय टीम का फाइनल तक का सफर
- पहले मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया
- दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों से हराया
- तीसरे मैच में नेपाल को 85 रनों से हराया
- चौथे मैच में अमेरिका को 10 विकेट से हराया
- पांचवें मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया
- सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया
- फाइनल: भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया, कोलंबो
