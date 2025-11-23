Smriti Mandhana: क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टली, पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

Smriti Mandhana's Father Health: भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल रविवार को शादी के बंधंन में बंधने वाले थे, लेकिन फिलहाल के लिए यह शादी टल गई है. रविवार को सुबह स्मृति मंधाना के पिता को सुबह हार्टअटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. शादी का वेन्यू, जो स्मृति मंधाना का फार्महाउस है, वहां से एक एंबुलेंस को निकलते देखा गया था. शुरुआत में खबरें आईं थी कि शादी जारी रहेगी, लेकिन अब आयोजकों की तरफ से साफ किया गया है कि शादी टाल दी गई है. स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को अभी अस्पताल में ही रहना पड़ेगा. भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और शादी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.

रविवार को स्मृति मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबियत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. मैनेजर ने कहा,"आज सुबह जब मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उनकी तबियत खराब होने लग गई थी. थोड़ी देर इंताजर करने के बाद, जब उनकी तबियत बिगड़ने लगी तो उन्हें फटाफट एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वो अभी निगरानी में है." उन्होंने आगे कहा,"स्मृति मंधाना, जो अपने पिता के काफी करीब हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि शादी, जो आज होने वाली थी, वो अनिश्चिति काल के लिए टाल दी गई है."

स्मृति मंधाना के मैनेजर से जब पूछा गया कि पिता की सेहत को लेकर डॉक्टरों ने क्या कहा है, इस पर उन्होंने बताया,"अभी वो निगरानी में है. डॉक्टरों ने बोला है कि उन्हें अभी अस्पताल में ही रहना होगा. जब को वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, सब हैरत में हैं, और हम सब चाहते हैं कि यह बड़ा मौका है, सब चाहते हैं कि वह जल्दी से रिकवर हो जाएं."



बता दें, बीते दिनों हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच से पहले पलाश ने कंफर्म किया था कि यह कपल जल्द ही शादी के बंधंन में बंधने वाला है. दोनों ने काफी दिनों तक डेट किया. टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद मंधाना और पलाश की शादी की तारीख भी सामने आ गई थी. 21 नवंबर से शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं. पहले हल्दी फिर मेहंदी और शानिवार को संगीत हुआ. इस दौरान के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

संगीत में स्मृति मंधाना का नया रूप देखने को मिला है, जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा. खुद दुल्हन ने अपने ही संगीत में स्टेज पर रंग जमा दिया. शर्मीली सी दिखने वालीं स्मृति मंधाना ने अपने ही संगीत में डांस के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है. कपल के संगीत की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दुल्हनिया स्मृति प्रियंका चोपड़ा के गाने "देसी गर्ल" पर जमकर ठुमके लगा रही हैं. उनके साथ स्टेज पर उनके माता-पिता भी दिख रहे हैं, जो उनका बराबर साथ दे रहे हैं.

इतना ही नहीं, स्मृति ने सूफी अंदाज में सबके सामने पलाश के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है. वीडियो में स्मृति 'ये तूने क्या किया' गाने के जरिए अपने दिल का हाल बता रही हैं. संगीत के सभी वीडियो बहुत प्यारे हैं.

अब संगीत दोनों का है, तो पलाश मुच्छल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने स्टेज पर स्मृति के लिए गाना भी गाया और रोमांटिक अंदाज में उनके साथ डांस भी किया. इससे पहले पलक मुच्छल का वीडियो भी सामने आया था. सिंगर ने संगीत की रात 'प्यारा भैया मेरा' गाने पर डांस कर सबका दिल जीत लिया है. पलक का डांस देखकर हर कोई इमोशनल नजर आया.

बता दें कि लंबे डेटिंग रिलेशनशिप के बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी का फैसला लिया है. स्मृति के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्हें डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज किया. पलाश और स्मृति की मुलाकात भी म्यूजिक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे-धीरे रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया.