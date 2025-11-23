कैफे की 9वीं मंजिल से कूद गई 28 साल की डॉक्टर, सूरत में कुछ दिन पहले हुई थी सगाई

गुजरात के सूरत शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने ऊंची इमारत से छलांग लगाकर जान दे दी. जानकारी के मुताबिक, सूरत के पॉश इलाके वेसू में 28 साल की डॉक्टर राधिका कोटडिया ने एक कैफे की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. जानकारी के मुताबिक, कैफे में मौजूद लोगों ने अचानक एक युवती को नीचे गिरते देखा और तुरंत पुलिस को जानकारी दी.

डॉ.राधिका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थीं और हाल ही में उनकी सगाई हुई थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि उनका अपने मंगेतर से किसी बात पर झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते मेंटल स्ट्रेस में आकर उन्होंने यह जानलेवा कदम उठाया.सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है. पुलिस ने मौके से राधिका का मोबाइल फोन, हैंडबैग और दूसरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं, जांच जारी है.

परिवार वालों और मंगेतर से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता चल सके.इस घटना से पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। साथ ही यह मेंटल हेल्थ और रिश्तों में कम्युनिकेशन की अहमियत पर कई सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की जाएगी.