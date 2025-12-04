'मुझे लगता है कि...' बहन पलक मुच्छल ने भाई पलाश और स्मृति मंधाना की शादी टलने पर तोड़ी चुप्पी

Palak Muchhal on Smriti Mandhana Palash Muchhal wedding postponed: भारत की विश्व कप विजेता खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुछाल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन शादी के दिन यह विवाह टाल दिया गया. इस हाई-प्रोफाइल शादी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज था, लेकिन एक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयक खराब होने के चलते इस कपल ने शादी को टालने का फैसला लिया. समारोह के दिन स्मृति के पिता श्रीनिवास को हार्ट अटैक के लक्ष्ण आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इसके एक दिन बाद पलाश की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल मंधाना के पिता और पलाश दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन दोनों परिवारों ने अभी तक शादी की अगली तारीख की घोषणा नहीं की है.

दोनों परिवार कठिन समय का सामना कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कई अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. फैंस ने इस बात को लेकर हैरानी जताई कि स्मृति ने शादी टलने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से संबंधित सभी पोस्ट हटा दिए, हालांकि पलाश के साथ उनकी कुछ तस्वीरें अभी भी वहां मौजूद हैं.

पलाश के साथ शादी टलने के बाद से स्मृति लोगों की नजरें से दूर रह रहीं हैं. हालांकि, पलाश कुछ हद तक सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. सबसे पहले, हवाई अड्डे पर उनकी तस्वीर खींची गई, जो लोगों के सामने उनकी वापसी का प्रतीक थी. अभी हाल ही में, वृन्दावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के दौरान मास्क पहने हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई. फैंस ने यह भी नोट किया कि स्मृति और पलाश दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायोस में एक बुरी नजर से बचाने वाली इमोजी जोड़ी है.

वहीं अब पलाश की बहन पलक मुच्छल ने इस चुनौतीपूर्ण दौर के बारे में खुलकर बात की है जिसका सामना दोनों परिवार कर रहे हैं. फिल्मफेयर से बातचीत में उन्होंने इस बारे में बात की. पलक से सवाल हुआ,"आपका परिवार हाल ही में एक मुश्किल समय से गुजरा है, पलाश और मिथुन जी, आपके लिए यह कितना मुश्किल है कि आप स्पष्ट रहें, सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें गलत चीजों से अलग करें. हम सकारात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी एक परिवार के रूप में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल है."

इसके जवाब में पलक ने कहा,"मुझे लगता है कि परिवार बहुत ही कठिन समय से गुजरे हैं और जैसा कि आपने अभी कहा, मैं बस यह दोहराना चाहूंगी कि हम इस समय सकारात्मकता में विश्वास करना चाहेंगे और जितना हो सके सकारात्मकता फैलाएंगे और मजबूत बने रहेंगे."

