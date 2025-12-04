विज्ञापन

क्यों रुकी Palash और Smriti की शादी? पलाश की बहन पलक मुच्छल की आई पहली प्रतिक्रिया, बोलीं- बहुत मुश्किल...

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी इस साल की सबसे चर्चित सेलेब्रिटी वेडिंग में से एक मानी जा रही थी. लेकिन 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली यह शादी आखिरी पल में रुक गई, जिसने सभी को चौंका दिया.

Read Time: 3 mins
Share
क्यों रुकी Palash और Smriti की शादी? पलाश की बहन पलक मुच्छल की आई पहली प्रतिक्रिया, बोलीं- बहुत मुश्किल...
Palash Muchhal And Smriti Mandhana Marriage: पलक ने किया खुलासा क्यों टली स्मृति-पलाश की शादी
नई दिल्ली:

Palak Muchhal on Palash Muchhal And Smriti Mandhana Marriage: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी इस साल की सबसे चर्चित सेलेब्रिटी वेडिंग में से एक मानी जा रही थी. लेकिन 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली यह शादी आखिरी पल में रुक गई, जिसने सभी को चौंका दिया. अब कई हफ्तों बाद, पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल (Palak Muchhal) ने पहली बार बताया कि परिवार इस मुश्किल समय से कैसे गुजर रहा है.

क्या हुआ था?

शादी के दिन सुबह ही स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि दूल्हे पलाश मुच्छल को भी वायरल और एसिडिटी की समस्या के कारण अस्पताल ले जाया गया है. दोनों परिवार एक साथ मुश्किल में फंस गए और कुल मिलाकर शादी रोकनी पड़ी. पलक मुच्छल ने तब सिर्फ इतना कहा था कि शादी “पोस्टपोन” कर दी गई है. बाद में दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन किसी भी तरह के नए अपडेट न आने से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें फैलने लगीं.

परिवार की पहली प्रतिक्रिया

Filmfare से बातचीत में पलक ने कहा, “परिवार ने बहुत मुश्किल समय देखा है. हम बस पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं और मजबूत बने रहना चाहते हैं.” इस बयान ने पहली बार यह साफ किया कि दोनों परिवार अभी भी भावनात्मक रूप से उबर रहे हैं. घटना के बाद स्मृति और पलाश दोनों लगभग पूरी तरह सोशल मीडिया से गायब हो गए. स्मृति ने तो अपनी एंगेजमेंट और शादी से जुड़े सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए. दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में “ईविल आई” इमोजी भी जोड़ दिया, जिससे नए कयास लगने लगे.

Latest and Breaking News on NDTV

जबकि पलाश कुछ शांत पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए. पहले एयरपोर्ट पर, फिर वृंदावन के एक आश्रम में मास्क पहने उनकी तस्वीर वायरल हुई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नई शादी की तारीख 7 दिसंबर है, लेकिन स्मृति के भाई ने तुरंत साफ कर दिया कि शादी अभी भी होल्ड पर है. इस पूरे मामले ने फैन्स और मीडिया दोनों को हैरानी में डाल दिया है, और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शादी की नई तारीख कब तय होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Palash Muchhal, Palak Muchhal, Smriti Palash Marriage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com