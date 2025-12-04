विज्ञापन

'गंदे पैंट पहन कर आते हैं', जया बच्चन के बयान पर भड़के पैपाराजी, बोले- अब बॉयकॉट करेंगे इनकी फैमिली

जया बच्चन के पैपराजी के साथ रिश्ते जगजाहिर रहे हैं. हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस ने कहा कि उनका पैपराजी के साथ "जीरो रिश्ता" है. इसके बाद से यह मामला और बढ़ गया है, और जाने-माने पैपराजी फोटोग्राफरों ने उनके कमेंट्स पर अपनी निराशा जाहिर की है.

नई दिल्ली:

जया बच्चन के पैपराजी के साथ रिश्ते जगजाहिर रहे हैं. हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस ने कहा कि उनका पैपराजी के साथ "जीरो रिश्ता" है. इसके बाद से यह मामला और बढ़ गया है, और जाने-माने पैपराजी फोटोग्राफरों ने उनके कमेंट्स पर अपनी निराशा जाहिर की है. उन्होंने परिवार को बॉयकॉट करने की धमकी भी दी है. यह बताते हुए कि वे ही हैं जो अमिताभ बच्चन को कवर करते हैं, जब वह हर रविवार को अपने फैंस से मिलते हैं. साथ ही यह सवाल किया है कि उनके नाती अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म इक्कीस के लिए कौन कवरेज देगा.

इंडस्ट्री के कुछ जाने-माने पैपराजी फोटोग्राफरों, जैसे पल्लव पालीवाल, मानव मंगलानी, विरल भयानी और वरिंदर चावला ने जया बच्चन के उनके बारे में "गंदे पैंट वाले कमेंट" के बाद अपनी राय शेयर की है. विरल भयानी की टीम के एक मेंबर ने अपमानजनक बयान पर जवाब देते हुए कहा, "हमने कभी किसी सेलिब्रिटी को गाली नहीं दी. हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं."

मानव मंगलानी ने जया बच्चन के लिए गहरा सम्मान दिखाया लेकिन कहा कि शायद "वह डिजिटल युग में नहीं आई हैं," और शायद उनके बच्चे और पोते-पोतियां उन्हें सिखा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, "साथ ही, कुछ YouTubers और अच्छी फ़ॉलोइंग वाले इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के अचानक आने से फील्ड में कुछ अफरा-तफरी मच गई है. ये लोग सेलेब्स से किसी तरह का रिस्पॉन्स पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिससे उनके वीडियो वायरल हो जाएं, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है."

बच्चन परिवार को ‘करेंगे बॉयकॉट'

वरिंदर चावला ने बताया कि उन्होंने हमेशा बड़े सेलेब्स की रिक्वेस्ट का सम्मान किया है. इसी बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "रणबीर कपूर ने कहा था कि पैप राहा की तस्वीरें ना ले और दीपिका रणवीर की दुआ के लिए भी यही था, तो हमने नहीं किया.  2023 में मुझे दिल्ली से अमिताभ जी का एक वीडियो मिला. एक फैन सेल्फी के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाया. उनकी उम्र और इमेज देखकर मैंने वीडियो को उनके PR को भेज दिया, जिसने मुझसे इसे पोस्ट न करने के लिए कहा, तो मैंने नहीं किया. हमने उनकी इज्जत रखी. मैं यह नहीं कह रहा कि फील्ड के सभी लड़के सही हैं. मैंने उन्हें पहले भी अपनी भाषा का ध्यान रखने के लिए कहा है. लेकिन उन्हें पता होना चाहिए- क्या वह जिन सभी पैप्स को टारगेट कर रही है, वे सच में पैप्स हैं, या यूट्यूबर्स और फैंस मिले हुए हैं? किसी को ऐसे बुरा मत बोलिए. मैंने अपने साथियों से कहा कि वे अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट रखें और उनका बॉयकॉट करें."

जया बच्चन ने क्या कहा

हाल ही में एक इवेंट में, जया बच्चन से पैपराजी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, और उन्होंने जवाब दिया, "ये लोग कौन हैं? क्या उन्हें इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है?" जया बच्चन ने आगे कहा, "यह जो बाहर ड्रेनपाइप टाइट, गंदे गंदे पैंट पहन के, हाथ में मोबाइल लेके...उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके पास मोबाइल है, वे आपकी फोटो ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं. और जिस तरह के कमेंट्स वे करते हैं- ये लोग किस तरह के लोग हैं? कहां से आते हैं? किस तरह की एजुकेशन है? क्या बैकग्राउंड है?".

