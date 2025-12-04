विज्ञापन

7 दिसंबर को नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी? इवेंट कंपनी ने कहा- हमने अभी आखिरी लाइन खत्म...

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की रुकी शादी के दोबारा होने की खबरों के बीच इवेंट कंपनी ने एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई पोस्टपोन
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना (29) और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (30) की शादी 23 नवंबर को होनी थी. लेकिन अनिश्चित समय के लिए शादी को तब पोस्टपोन कर दिया गया जब स्मृति के पिता और फिर पलाश अस्पताल में एडमिट हुए. वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल के स्मृति मंधाना को धोखा देने की खबरें इंटरनेट पर वायरल हो गई. जबकि स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम से अपने शादी से जुड़े पोस्ट को डिलीट कर दिया. इसी बीच खबरें सामने आईं कि कपल 7 दिसंबर को दोबारा शादी करने वाले हैं. लेकिन इस बीच स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां देख रही मैनेजमेंट कंपनी का एक पोस्ट वायरल हो रहा है.

7 दिसंबर को स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की खबरों के बीच इवेंट कंपनी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया, “हम जिंदगी के हर मैच में फिनिश लाइन पार नहीं करते, लेकिन हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही मायने रखता है..हमारी टीम ने खुशी और गर्व के साथ कड़ी मेहनत की और वे सभी जरूर जिक्र के लायक हैं! जल्द ही मिलेंगे चैंपियन.” इस पोस्ट के साथ कैप्शन में संगीत कोरियोग्राफर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट तक टीम को टैग किया गया, जो शादी से पहले की तैयारियों में शामिल थे.

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 7 दिसंबर को स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी होगी. लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने कंफर्म किया कि शादी की खबरें केवल अफवाह है और अभी तक शादी की डेट तय नहीं हुई है. वहीं अब इवेंट कंपनी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट से कयास लगाया जा रहा है कि शादी कैंसिल हो गई है.

