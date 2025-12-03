विज्ञापन

7 दिसंबर है स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी की तारीख? जानें क्या है वायरल तारीख का सच

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी शादी पोस्टपोन हो चुकी है. अब शादी की नई तारीख सामने आई है. इसमें कितनी सच्चाई है इस पर क्रिकेटर के भाई ने रिएक्ट किया है.

नई दिल्ली:

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे. मगर शादी के एक दिन पहले क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था. स्मृति के पिता की हालत अब ठीक है और वो डिस्चार्ज होकर घर भी आ चुके हैं. इसी बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आने लगीं कि ये कपल 7 दिसंबर को शादी करने जा रहा है. शादी की नई तारीख सामने आ गई है. शादी की नई तारीख की खबरों में कितनी सच्चाई है ये स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने साफ कर दिया है.

क्या 7 तारीख को होगी शादी?

श्रवण ने शादी की तारीख को लेकर अफवाहें शांत कर दी हैं. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में कहा- 'मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई आइडिया नहीं है. अब तक शादी पोस्टपोन ही है.' जब से स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन हुई है उसके बाद से पलाश को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं. उन पर चीटिंग करने के आरोप लग रहे हैं. पलाश की चैट के कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं.

पलाश पर लगे चीटिंग के आरोप

कहा जा रहा है चीटिंग की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई है. हालांकि इस पर पलाश और स्मृति दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है. चीटिंग की खबरों को तब हवा मिली जब स्मृति ने शादी की सारी वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया से हटा दी थी इतना ही नहीं उन्होंने प्रपोजल वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया है. बता दें स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी मगर अचानक से एक रात पहले स्मृति के पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. वहीं दूसरी तरफ इस दौरान पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

