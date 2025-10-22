PAK vs SA: बाबज आजम को बचानी होगी पाकिस्तान की लाज, तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने किया पाक को तहस-नहस

Pakistan vs South Africa 2nd Test Day 3 highlights: रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. तीसरे दिन की समाप्ति के समय पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 था. बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तान के पास फिलहाल 23 रन की बढ़त है. अगर पाकिस्तान को यह टेस्ट जीतना है तो चौथे दिन बाबर आजम और रिजवान को जिम्मेदारी लेनी होगी. लेकिन अगर यह जोड़ी फिर फ्लॉप हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी. बता दें, तीसरे दिन पूरी तरह से अफ्रीकी टीम के नाम रहा. मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने पहले मेहमान टीम को 71 रनों की अहम बढ़त दिलाई. उसके बाद साइमन हार्मर ने पाक के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस-नहस किया.

पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. टीम ने 60 के स्कोर पर ही अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खो दिए. इमाम-उल-हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए. इस समय पूर्व कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान ने पारी को संभाला. दोनों ने दिन का बचा समय बिना विकेट के निकाला. बाबर और रिजवान के बीच अब तक 34 रन की साझेदारी हो चुकी है. बाबर आजम 49 और रिजवान 16 रन पर नाबाद हैं.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रन पर समाप्त हुई. दक्षिण अफ्रीका ने अपने 8 विकेट 235 पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद नौवें विकेट के लिए एस मुथुसामी और केशव महाराज के बीच 71 रन की साझेदारी हुई. महाराज 30 रन बनाकर आउट हुए. महाराज का विकेट जब गिरा, उस समय टीम का स्कोर 306 था. इसके बाद मुथुसामी और कगिसो रबाडा के बीच दसवें विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी हुई. र

बाडा 61 गेंद पर 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर आउट हुए. मुथुसामी 89 रन पर नाबाद रहे. स्टब्स ने 76 और टोनी डे जॉर्जी ने 55 रन की पारी खेली थी. पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 71 रन की बढ़त मिली. पाकिस्तान के लिए आसिफ अफरीदी ने 79 रन देते हुए 6 विकेट झटके. जबकि नोमान अली ने 2, शाहीन और साजिद के खाते में 1-1 सफलता आई.

पाकिस्तान ने पहली पारी में कप्तान शान मसूद के 87, सऊद शकील के 66, अब्दुल्ला शफीक के 57 और सलमान अली आगा के 45 रन की मदद से 333 रन बनाए थे. केशव महाराज ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 7 विकेट लिए थे. बता दें, दो मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे है. लाहौर में हुए सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत दर्ज की थी. ऐसे में अफ्रीकी टीम की नजर दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबरी पर समाप्त करने पर है.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: "उनके दिमाग में..." रोहित शर्मा के टीम इंडिया से ड्रॉप होने की अटकलों के बीच पूर्व चयनकर्ता का बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: Kagiso Rabada: कगिसो रबाडा ने तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड, 11वें नंबर पर बैटिंग पर आकर ठोका दिया अर्द्धशतक