Bank Holiday Today: आज 22 अक्टूबर को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

अगर आप आज किसी बैंक से जुड़ा जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी ब्रांच में आज ताला लटका हो. वजह ये है कि देश के कई राज्यों में आज दिवाली और उससे जुड़े त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिनके कारण कुछ जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है. कुछ राज्यों में बैंक पहले की तरह खुले भी रहेंगे.इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके आपके शहर या राज्य में आज बैंक खुले रहेंगे या नहीं.

22 अक्टूबर को बैंक खुला है या बंद?

आज 22 अक्टूबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में सिर्फ गोवर्धन पूजा नहीं बल्कि विक्रम संवत नववर्ष, बाली प्रतिप्रदा, लक्ष्मी पूजा और बालीपद्यमी जैसे त्योहार भी मनाए जा रहे हैं. RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, इन सभी त्योहारों की वजह से अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां घोषित की गई हैं.

आज कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंकों में छुट्टी है. इन राज्यों के लोग अगर बैंक से जुड़े किसी काम को आज निपटाना चाहते हैं, तो उन्हें एक दिन का इंतजार करना पड़ सकता है.

वहीं इन राज्यों के अलावा देश के अन्य हिस्सों में बैंक आज सामान्य रूप से खुले हैं. अगर आप इन राज्यों से बाहर हैं यानी अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या दक्षिण भारत के किसी राज्य में हैं, तो आपकी ब्रांच में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

आज बैंक बंद तो क्या काम नहीं होंगे? क्या नेट बैंकिंग चालू रहेगी?

अब बात आती है कि बैंक बंद होने पर क्या नेट बैंकिंग या UPI जैसी सेवाएं भी बंद रहती हैं? तो इसका जवाब है नहीं. बैंक बंद होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बैंकिंग ठप हो जाएगी. आज भी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और एटीएम सेवाओं का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं.मतलब ये कि आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट भी आराम से कर सकते हैं. हालांकि, चेक क्लीयरिंग और बैंक जाकर किए जाने वाले काम, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या अकाउंट में अपडेट करवाना, आज नहीं हो सकेंगे.

इस हफ्ते और कब-कब बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट

इस हफ्ते भी बैंक हॉलिडे का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. इसके बाद वहीं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर (गुरुवार) - भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा और अन्य त्योहारों के चलते गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

27 अक्टूबर (सोमवार) - 27 अक्टूबर को छठ पूजा (सांध्य अर्घ्य)के कारण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

28 अक्टूबर (मंगलवार)- छठ पूजा (प्रात: अर्घ्य) के कारण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर (शुक्रवार)- सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर सिर्फ गुजरात में बैंक बंद रहेंगे.



इस लिस्ट को देखकर आप आसानी से तय कर सकते हैं कि किन तारीखों पर बैंक का काम पहले या बाद में करना बेहतर रहेगा. बता दें कि देशभर में रविवार को बैंक बंद (Bank Holidays 2025) रहता है. वहीं, दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं.चूंकि हर राज्य में बैंक की छुट्टियां(Bank holidays in India) अलग-अलग होती हैं इसलिए अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो RBI की राज्यवार बैंक हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) जरूर चेक करें.