कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने किया बड़ा दावा

भारत के तमाम बड़े गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कनाडा अब एक ऐसी जगह बन चुकी है, जहां से वो अपना पूरा गोरखधंधा चला रहे हैं. यहां भारत के गैंगस्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. अब एक बार फिर कनाडा में फायरिंग हुई है और इसके साथ ही धमकी भरा पोस्ट भी किया गया. बताया जा रहा है कि गोदारा गैंग ने ये फायरिंग करवाई है, इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी कई बार फायरिंग की जा चुकी है. फिलहाल कनाडा में हो रही ये घटनाएं एक बड़े गैंगवार की तरफ इशारा कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

गोदारा गैंग की तरफ से इस फायरिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है. जिसमें लिखा गया, 'राम राम सभी भाईयों को...मैं (महेन्दर_सरण_दिलाना) (राहुल_रिनाउ) (विक्की_फलवान), भाईयों जो ये (कनाडा) में (तेजी कहलों) पे जो गोलीबारी हुई है! वो हमने करवाई है! और इसके पेट में गोलियां लगी हैं! इससे इसको समझ आया तो ठीक नहीं तो अगली बार मार देंगे! ये हमारे दुश्मनों को पैसे फाइनेंस सपोर्ट करना, वेपन देना, कनाडा में हमारे भाईयों की मुखबरी करना और उनपे अटैक करने की प्लॉनिंग करता था! हमारे भाईयों की तरफ देखना तो दूर की बात अगर कोई सोचेगा भी तो वो हाल करेंगे जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगा!'

इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है, 'मैं आपको बता दूं! इस गद्दार के चकर में आके किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट की और हमें पता लग गया! तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश ही कर देंगे! ये चेतावनी सभी भाईयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यपारी और जो भी हो! किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा! अभी तो शुरूआत हुई है! आगे-आगे देखो होता है क्या!'

वर्चस्व की लड़ाई

फिलहाल रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है. दोनों ही गैंग एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में बिश्नोई गैंग ने कई बार कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग की है. कुल मिलाकर इन दोनों गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है.