विज्ञापन
विशेष लिंक
5 minutes ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी है. करीब एक दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिशों में जुटा है. इसे देखते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए अशोक गहलोत बुधवार सुबह ही पटना पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, गहलोत पटना में आज तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि सीटों का हल निकाल जा सके. RJD और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी वाम दल, वीआईपी आदि के नेताओं की भी आपस में बैठक हो सकती है. महागठबंधन कल पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगा. विधानसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट यहां जानें.

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव: महागठबंधन में अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू, संकटमोचक बने गहलोत, आज का दिन अहम

LIVE UPDATES...

Oct 22, 2025 09:13 (IST)
Link Copied
Share

कल राहुल-तेजस्वी कर सकते हैं चुनाव प्रचार की शुरुआत

इंडिया गठबंधन पटना में कल सुबह ग्यारह बजे साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर गठबंधन में ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश देगा. वहीं रहुल गांधी तेजस्वी साथ संयुक्त सभा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं. 

Oct 22, 2025 09:11 (IST)
Link Copied
Share

पटना में कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस

इंडिया गठबंधन पटना में कल सुबह ग्यारह बजे साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेगा. 

Oct 22, 2025 08:20 (IST)
Link Copied
Share

महागठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं- अशोक गहलोत

महागठबंधन में कुछ सीटों की टेंशन दूर करने के लिए बिहार पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है. 

Oct 22, 2025 08:13 (IST)
Link Copied
Share

नाम वापसी से पहले महागबंधन में सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश

बिहार में 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन है. फिलहाल आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है. चार सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमनेसामने हैं. नाम वापसी की डेडलाइन से ठीक पहले ज्यादातर सीटों पर सहमति बनाने की इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोशिश रहेगी.

Oct 22, 2025 08:08 (IST)
Link Copied
Share

पटना में 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा प्रेस कांफ्रेंस- सूत्र

महागठबंधन में अगर सीटों का मुद्दा हल हो जाता है तो 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कांफ्रेंस हो सकती है, जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी. संभव है कि इस दौरान तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार भी घोषित किया जाए. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

Oct 22, 2025 08:06 (IST)
Link Copied
Share

बिहार महागठबंधन के नेताओं की बैठक आज

RJD और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी वाम दल, वीआईपी वगैहर के नेताओं की भी आज आपस में मीटिंग हो सकती है. 

Oct 22, 2025 08:06 (IST)
Link Copied
Share

पटना में तेजस्वी से मिलेंगे अशोक गहलोत-सूत्र

 सूत्रों के मुताबिक, अशोक गहलोत पटना में आज तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं, ताकि सीटों पर फ्रेंडली फाइट का हल निकाल जा सके. 

Oct 22, 2025 08:04 (IST)
Link Copied
Share

पटना पहुंचे गहलोत, महागठबंधन में सीटों पर बनेगी बात?

बिहार चुनाव में 15 दिन से भी कम समय बाकी बचा है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी पेंच फंसा है.सीटों पर फ्रेंडली फाइट को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं.

Oct 22, 2025 08:04 (IST)
Link Copied
Share

पटना पहुंचे गहलोत, महागठबंधन में सीटों पर बनेगी बात?

बिहार चुनाव में 15 दिन से भी कम समय बाकी बचा है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी पेंच फंसा है.सीटों पर फ्रेंडली फाइट को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Bihar Assembly Election 2025, Bihar Chunav, Bihar Mahagathbandhan, Ashok Gehlot, Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing
Get App for Better Experience
Install Now