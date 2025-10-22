बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी है. करीब एक दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिशों में जुटा है. इसे देखते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए अशोक गहलोत बुधवार सुबह ही पटना पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, गहलोत पटना में आज तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि सीटों का हल निकाल जा सके. RJD और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी वाम दल, वीआईपी आदि के नेताओं की भी आपस में बैठक हो सकती है. महागठबंधन कल पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगा. विधानसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट यहां जानें.
कल राहुल-तेजस्वी कर सकते हैं चुनाव प्रचार की शुरुआत
इंडिया गठबंधन पटना में कल सुबह ग्यारह बजे साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर गठबंधन में ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश देगा. वहीं रहुल गांधी तेजस्वी साथ संयुक्त सभा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं.
महागठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं- अशोक गहलोत
महागठबंधन में कुछ सीटों की टेंशन दूर करने के लिए बिहार पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है.
नाम वापसी से पहले महागबंधन में सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश
बिहार में 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन है. फिलहाल आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है. चार सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने–सामने हैं. नाम वापसी की डेडलाइन से ठीक पहले ज्यादातर सीटों पर सहमति बनाने की इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोशिश रहेगी.
पटना में 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा प्रेस कांफ्रेंस- सूत्र
महागठबंधन में अगर सीटों का मुद्दा हल हो जाता है तो 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कांफ्रेंस हो सकती है, जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी. संभव है कि इस दौरान तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार भी घोषित किया जाए. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
बिहार महागठबंधन के नेताओं की बैठक आज
RJD और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल यानी वाम दल, वीआईपी वगैहर के नेताओं की भी आज आपस में मीटिंग हो सकती है.
पटना में तेजस्वी से मिलेंगे अशोक गहलोत-सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, अशोक गहलोत पटना में आज तेजस्वी यादव से मिल सकते हैं, ताकि सीटों पर फ्रेंडली फाइट का हल निकाल जा सके.
पटना पहुंचे गहलोत, महागठबंधन में सीटों पर बनेगी बात?
बिहार चुनाव में 15 दिन से भी कम समय बाकी बचा है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी पेंच फंसा है.सीटों पर फ्रेंडली फाइट को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं.
