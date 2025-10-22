लॉरेंस बिश्नोई vs रोहित गोदारा... कैलिफोर्निया हमले पर हरि बॉक्सर का पलटवार, कहा- '7 पीढ़ी लग जाएगी...

लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी रोहित गोदारा गैंग के बीच की दुश्मनी एक बार फिर सतह पर आ गई है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हरि बॉक्सर पर हुए कथित हमले के दावे के बाद, अब एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई रोहित गोदारा से बदला लेने का दावा कर रहे हैं, जिससे गैंगवार की आग और भड़कने की आशंका है.

ऑडियो में आरजू बिश्नोई यह दावा करते हुए सुनाई दे रहा है कि वे इस हमले का "गोली से रिप्लाई" करेंगे.

हरि बॉक्सर ने हमले के दावे को नकारा

वहीं, जिस पर हमले का दावा किया गया था, वह हरि बॉक्सर खुद इस ऑडियो में बोल रहा है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है. उसने रोहित गोदारा गैंग के दावे को पूरी तरह से गलत बताया.

हमले की जगह पर न जाने का दावा. हरि बॉक्सर का दावा है, "मैं सुरक्षित हूँ. जहाँ यह हमला हुआ है, उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं. उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने एक "गरीब लड़के" को मार दिया, जो कैलिफोर्निया में ट्रक चलाने का काम करता था, और झूठा दावा कर रहे हैं कि वह (हरि बॉक्सर) उसके साथ था और भाग गया.

हरि बॉक्सर ने रोहित गोदारा को खुली चुनौती देते हुए कहा, "इनकी 7 पीढ़ी लग जाएगी हमारे लेवल पर आने में." वह यह भी कहता है कि "लॉरेंस भाई जिसे बना भी सकता है, उसे गिरा भी भी सकता है. ऑडियो के अंत में हरि बॉक्सर गैंग में फूट क्यों पड़ी इसका भी दावा करता है.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उनके लोगों ने कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर पर हमला कर उसे गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें उसका एक साथी मारा गया था. इस नए ऑडियो ने दोनों गैंगों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है.