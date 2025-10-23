रांची पुलिस का बड़ा खुलासा... प्रिंस-सुजीत सिन्हा गिरोह को पाक से मिलते हैं हथियार, पंजाब है ट्रांजिट रूट

रांची पुलिस ने एक रंगदारी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने दावा किया है कि रांची, झारखंड और देश के बड़े गैंगस्टर और अपराधी गिरोहों को हथियार और गोला-बारूद पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के रास्ते सप्लाई किए जा रहे हैं. इस संबंध में रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने एक बयान जारी किया.

दरअसल, रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के पांच गुर्गों को रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिसिया पूछताछ के दौरान गैंग के पास हथियारों की उपलब्धता को लेकर जो बातें सामने आईं, वह पूरे देश के लिए हैरान करने वाली हैं. रांची पुलिस के अनुसार इन अपराधियों को हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के मोगा के रास्ते मिल रहे हैं.

बहरहाल, यह मामला न केवल रांची और झारखंड, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है. पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की यह नई तस्वीर बेहद खौफनाक है, जो देश के भीतर आपराधिक गिरोहों को सशक्त बनाने की ओर इशारा करती है.