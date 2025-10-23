विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुए ढेर

दिल्ली के रोहिणी में हुई मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गए. रंजन पाठक गैंग के खात्मे को लेकर दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुए ढेर
  • रोहिणी इलाके में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन किया
  • इस मुठभेड़ में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिनमें कुख्यात सरगना रंजन पाठक भी शामिल था, ढेर हो गया
  • पुलिस को पहले से गैंग की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद बहादुर शाह मार्ग पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार देर रात बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया. इस एनकाउंटर में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए. मरने वालों में कुख्यात गैंग सरगना रंजन पाठक भी शामिल है, जिस पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप थे.

जानकारी के अनुसार,  रात करीब 2:20 बजे रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच हुई. पुलिस को इस गैंग की मौजूदगी की सूचना पहले से मिल चुकी थी. जैसे ही टीम ने घेराबंदी की, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाश मौके पर ढेर हो गए.

मुठभेड़ के बाद सभी को डॉ. भीमराव अंबेडकर (बीएसए) अस्पताल, रोहिणी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई है.

मारे गए अपराधियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  • रंजन पाठक (25 वर्ष) – पिता मनोज पाठक, निवासी मलहई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार.
  • बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी (25 वर्ष) – पिता सुखला देवी, निवासी रतनपुर, थाना बजपट्टी, जिला सीतामढ़ी.
  • मनीष पाठक (33 वर्ष) – पिता अरविंद पाठक, निवासी मलहई, थाना सुरसंड, जिला सीतामढ़ी.
  • अमन ठाकुर (21 वर्ष) – पिता संजीव ठाकुर, निवासी शेरपुर, करावल नगर, दिल्ली.

पुलिस के मुताबिक, रंजन पाठक गैंग लंबे समय से बिहार में सक्रिय था और हाल ही में दिल्ली में छिपा हुआ था. बिहार पुलिस को इस गैंग की तलाश कई महीनों से थी. बताया जा रहा है कि यह वही गिरोह था जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है.

ये भी पढ़ें-:  Bihar News: महिला ने तलवार से किया हमला, बिहार में समोसा के कारण बुजुर्ग की चली गई जान!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Encounter, Rohini Encounter, Delhi And Bihar Police Joint Operation
Get App for Better Experience
Install Now