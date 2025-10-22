क्या है हलाल सर्टिफिकेट, सीएम योगी के बयान के समर्थन में मौलाना तो कांग्रेस-सपा क्यों नाराज

हलाल एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है 'वैध'. आमतौर पर खाने-पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है. इसे गारंटी माना जाता है कि प्रोडक्ट मुस्लिमों के हिसाब से बना है. मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे इस्लाम में हराम माना गया है. हलाल सर्टिफिकेशन वेज, नॉन-वेज दोनों प्रोडक्ट के लिए होता है. मुस्लिम देशों में किसी कंपनी को खाने-पीने का सामान बेचना है तो ये ज़रूरी होता है कि कंपनी पहले ‘हलाल सर्टिफिकेशन' ले. भारत में खाने-पीने के सामान का सर्टिफिकेट FSSAI जारी करता है, लेकिन FSSAI किसी तरह का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है.

कौन देता है हलाल सर्टिफिकेशन

भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं.इनमें हलाल इंडिया प्रा. लि., जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है. कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे हलाल से जुड़ी एजेंसी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है. उत्पाद की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन विवाद इस बात को लेकर ही पूरा सर्टिफिकेशन निजी हाथों में है. आरोप लगते है कि बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं. दावा है कि कई कंपनियां पैसा देकर बिना जांच के सर्टिफिकेट ले लेती हैं. यूपी में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं. इसी को देखते हुए योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन किया है.

सीएम योगी ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया है. पूरा बयान पढ़ने के लिए यहां क्किल करें-माचिस तो झटके से जलती है, फिर हलाल क्यों... सीएम योगी के वो फायर बयान जिन पर मचा है कोहराम

सपा-कांग्रेस का विरोध, मौलानाओं का समर्थन