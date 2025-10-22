विज्ञापन
बस मुसलमानों को दबाना चाहते हैं... क्रिकेटर सरफराज खान के मामले में अब अबू आजमी की एंट्री

दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ 2 प्रथम श्रेणी मैचों के लिए मंगलवार को बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारत ए टीम का ऐलान किया था. लेकिन इस टीम में भारतीय टीम में मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान को जगह नहीं दी गई. जिसपर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने विवादित टिप्पणी की थी.

बस मुसलमानों को दबाना चाहते हैं... क्रिकेटर सरफराज खान के मामले में अब अबू आजमी की एंट्री
भारत के युवा क्रिकेटर सरफराज खान और सपा नेता अबू आजमी.
  • कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बाद अब सपा नेता अबू आजमी भी क्रिकेटर सरफराज खान के मामले में पर सामने आए हैं.
  • समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुसलमानों के प्रति बढ़ते अपमान और दबाव पर चिंता जताई है.
  • सरफराज खान को इंडिया-ए टीम में नहीं चुना जाना जब क्रिकेट से ज्यादा सियासी रंग में रंगता दिख रहा है.
Cricketer Sarfaraz Khan Row: इंडिया-ए क्रिकेट टीम में सरफराज खान को नहीं चुने जाने का मामला अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इसे लेकर एक टिप्पणी की थी. जिस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है. अबू आजमी ने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाया है. अबू आजमी का कहना है कि "यह सच है कि सभी क्षेत्रों में मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वे बस मुसलमानों को दबाना चाहते हैं. जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उन्हें खेलने का मौका दिया जाना चाहिए."

सरफराज को उनके उपनाम के कारण नहीं मिली जगहः कांग्रेस प्रवक्ता

मालूम हो कि इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "क्या सरफराज खान को उसके उपनाम की वजह से टीम में जगह नहीं दी गई? सिर्फ पूछ रही हूं. इस मुद्दे पर गौतम गंभीर का स्टैंड होगा, ये भी हम जानते हैं."

BJP प्रवक्ता बोले- टीम को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती है

शमा मोहम्मद के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, "यह महिला और उनकी पार्टी बीमार हैं. रोहित शर्मा को मोटा कहने के बाद, अब वह और उनकी पार्टी हमारी क्रिकेट टीम को भी सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं. देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? उसी टीम में मोहम्मद सिराज और खलील अहमद खेलेंगे. भारत को सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर बांटना बंद करो."

ऋषभ पंत की कप्तानी में 15 सदस्यीय इंडिया-ए में सरफराज नहीं

हालांकि सरफराज खान के इंडिया-ए टीम में नहीं चुने जाने के पीछे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इंजरी को कारण बताया था.

सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में खूब बनाया है रन

उल्लेखनीय हो कि सरफराज ने आखिरी बार भारत 'ए' के ​​लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 92 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको प्रभावित किया था. 27 वर्षीय यह बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहा है.

पिछले पांच सालों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 110.47 रहा है, जिसमें पांच अर्धशतक और 10 शतक शामिल हैं, और उन्होंने 2,541 रन बनाए हैं. भारत के लिए आखिरी बार पिछले साल नवंबर में वह खेले थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में सरफराज ने शतक लगाया था.

