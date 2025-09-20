विज्ञापन
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की वाइफ सबा मंजर की रेयर फोटोज, पेशे से हैं बैरिस्टर

Who is Salman Ali Agha Wife Saba Manzar? सलमान अली आगा की पत्नी का नाम सबा मंजर हैं, जो पेशे से एक बैरिस्टर यानी कि वकील हैं.

पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की वाइफ सबा मंजर की रेयर फोटोज, पेशे से हैं बैरिस्टर
सलमान अली आगा और उनकी पत्नी सबा मंजर
  • सलमान अली आगा का जन्म 23 नवंबर 1993 को लाहौर, पंजाब में हुआ और वे दाहिने हाथ के बल्लेबाज एवं गेंदबाज हैं
  • सलमान अली आगा की पत्नी का नाम सबा मंजर है जो ब्रिटेन से पढ़ी हुई पेशे से बैरिस्टर हैं
  • सबा मंजर सोशल मीडिया और लाइम लाइट से दूर रहती हैं तथा उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट रखा गया है
Who is Salman Ali Agha Wife Saba Manzar? एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण की समाप्ति हो चुकी है. टूर्नामेंट में जो चार टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई की हैं. उसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी नाम शामिल है. ग्रीन टीम ने ग्रुप 'ए' से दूसरे स्थान पर रहते हुए सुपर-4 में प्रवेश किया है. पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि सलमान अली आगा की अगुवाई में ग्रीन टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाएगी. 

हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगा कि पाकिस्तान की टीम ही खिताब पर कब्जा जमाएगी. क्योंकि टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका की टीम उससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सुपर-4 राउंड का पहला मुकाबला आज (20 सितंबर) श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला जाएगा. वहीं दूसरे मुकाबले में 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी. 

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले को लेकर हर कोई रोमांचित है. कुछ लोग पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं. अगर आपकी भी पाकिस्तानी कप्तान के बारे में जानने की उत्सुकता है तो उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हम लेकर आए हैं. 

सलमान अली आगा का जन्म 23 नवंबर साल 1993 में पंजाब के लाहौर शहर में हुआ था. खबर लिखे जाने तक वह 31 साल और 301 दिन के हैं. सलमान आगा दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करते हैं. 

सलमान आगा की पत्नी का नाम सबा मंजर है. सबा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. क्योंकि उन्हें लाइम लाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद है. 

सबा के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक उनकी पढ़ाई-लिखाई ब्रिटेन से पूरी हुई है. पेशे से वह एक बैरिस्टर यानी कि वकील हैं. 

हालांकि, ये जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वह पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं या फिर उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है. 

यही नहीं सबा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी प्राइवेट रखा है. क्यूट कपल्स को एक बच्चा है. जिसका उन्होंने प्यार से सलाह नाम रखा है. 

सबा मंजर जरूर लाइम लाइट और सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, लेकिन अपने शौहर का मैच देखने के लिए वह की बार स्टेडियम तक जा चुकी हैं. यहां उनकी उपस्थिति ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है. 

सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के लिए खबर लिखे जाने तक 21 टेस्ट, 41 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 40 पारियों में 38.74 की औसत से 1317, वनडे की 34 पारियों में 39.86 की औसत से 1116 और टी20 की 26 पारियों में 24.38 की औसत से 512 रन निकले हैं. 

Pakistan, Cricket
