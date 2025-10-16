विज्ञापन
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना, मर्सिडीज-ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां... घूसखोर DIG के ठिकानों से क्या कुछ मिला?

CBI Action in Chandigarh: पंजाब के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण भुल्लर को CBI ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. जिसके बाद उनके ठिकानों पर चली छापेमारी में 5 करोड़ कैश, डेढ़ किलो सोना सहित कई फ्लैट और जमीन के पेपर बरामद किए.

  • पंजाब के DIG हरचरण भुल्लर को CBI ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
  • DIG के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए नकद, 1.5 किलो सोना, लग्जरी कारों की चाबियां और महंगे जेवरात बरामद हुए.
  • DIG ने एक कारोबारी से 8 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी ताकि FIR को सेटल किया जा सके.
Punjab DIG Harcharan Bhullar Bribe Case: पंजाब में 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए DIG हरचरण भुल्लर धनकूबेर निकला. सीबीआई की छापेमारी में DIG और उसके सहयोगी के ठिकानों से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना सहित मर्सिडीज-ऑडी लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली. अभी DIG के ठिकानों से मिले कैश की गिनती जारी ही है. ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. मालूम हो कि रोपड़ के DIG हरचरण भुल्लर को CBI ने गुरुवार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की. जहां से करोड़ो कैश, सोना-चांदी के जेवरात, कई फ्लैट और जमीन के कागजात, मर्सिडीज-ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली है. 

डीआईजी और एक प्राइवेट आदमी गिरफ्तार

CBI ने पंजाब पुलिस के एक DIG और एक प्राइवेट व्यक्ति को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मामला 8 लाख रुपये की रिश्वत का है, लेकिन जांच में करोड़ों रुपये की नकदी और लग्जरी सामान भी बरामद हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किया गया अफसर 2009 बैच का IPS अधिकारी है, जो फिलहाल रूपनगर (रूपनगर रेंज) में DIG के पद पर तैनात था.

कारोबारी से रिश्वत में मांगे थे 8 लाख रुपए

CBI ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि DIG ने अपने एक करीबी के ज़रिए 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि उसके खिलाफ दर्ज FIR को "सेटल" किया जा सके और आगे कोई कार्रवाई न की जाए. इसके अलावा, अफसर हर महीने नियमित तौर पर अवैध भुगतान भी मांग रहा था.

DIG के घर से मिले कैश, और जेवरात की तस्वीरें देखें

चंडीगढ़ से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था डीआईजी 

CBI ने शिकायत की जांच के बाद जाल बिछाया और चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में DIG के करीबी को 8 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. ट्रैप के दौरान, CBI ने DIG को एक कंट्रोल्ड कॉल भी करवाई, जिसमें उसने रिश्वत की रकम मिलने की पुष्टि की और शिकायतकर्ता व अपने साथी को ऑफिस बुलाया. इसके बाद CBI की टीम ने DIG को उसके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया.

CBI की तलाशी में DIG के ठिकानों मिले सामान

  • करीब ₹5 करोड़ नकद (गिनती जारी)
  • 1.5 किलो सोना-जेवरात
  • पंजाब में कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज़
  • मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी कारों की चाबियां
  • 22 महंगी घड़ियां
  • लॉकर की चाबियां और 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें
  • एक डबल बैरल गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर, एयर गन और गोला-बारूद

वहीं, मध्यस्थ (मीडिएटर) के घर से भी ₹21 लाख नकद बरामद हुए हैं. CBI ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को अदालत में पेश किया जाएगा. जांच और तलाशी की कार्रवाई अभी जारी है.

