RJD में शामिल हुए भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, पत्नी चंदा देवी लड़ेंगी चुनाव

खेसारी लाल यादव ने RJD में शामिल होने के बाद मेरी पत्नी पहले नहीं मान रहीं थी. हमने आपस में बात की. इन्हें बताया कि आखिर राजनीति में आना क्यों जरूरी है.

  • भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा यादव राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं
  • तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी के RJD में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की है
  • खेसारी लाल यादव की पत्नी इस चुनाव में RJD के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं यह संभावना जताई जा रही है
पटना:

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए हैं. खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी के RJD में शामिल होने की औपचारिक घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने की. कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी इस चुनाव में RJD के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती हैं. 

आपको बता दें कि इस औपचारिक ऐलान से कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी. उसी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि खेसारी लाल यादव किभी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. 

खेसारी लाल यादव ने RJD में शामिल होने के बाद मेरी पत्नी पहले नहीं मान रहीं थी. हमने आपस में बात की. मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनें. मैंने अपनी पत्नी को राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आगे किया है. हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य से लोग बेरोजगारी के कारण बाहर ना जाएं और उन्हें यहीं रोजगार मिले. खेसारी लाल यादव ने कहा कि चुनाव मैं लड़ूं या ये लड़ें एक ही बात है. ये मेरी पत्नी हैं, चाहे मैं लडूं या ये लड़ें बात एक ही है.

