'भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता...' कप्तान सलमान आगा ने T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को मिले 'एडवांटेज' पर दिया बड़ा बयान

Salman Ali Agha on Advantage to Pakistan Team: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने रविवार को अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. 2009 की विजेता पाकिस्तान टूर्नामेंट के अपने सभी मुकाबले श्रीलंका के कोलंबो में खेलेगी. टीम ऐलान के दौरान पाकिस्तानी कप्तान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान सभी मैच एक ही शहर में खेलेगी, इससे उसे फायदा मिलेगा, लेकिन जीतने के लिए उसे अच्छा क्रिकेट खेलना होगा.

इस दौरान पाकिस्तानी कप्तान ने भारत का उदाहरण दिया, जिन्होंने बीते साल यूएई में अपने चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच खेले थे और विजेता बनी थी. भारत, पाकिस्तान और आईसीसी के बीच एक समझौता हुआ है. जिसके तहत भारत या पाकिस्तान, इन दोनों देशों में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए उस देश की यात्रा नहीं करेंगे और मैच एक न्यूट्रेल वेन्यू पर खेला जाएगा. ऐसे में पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में खेल रहा है और अगर वह सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो मैच भी श्रीलंका में होंगे.

पाकिस्तान आर प्रेमदासा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में अपने मैच खेलेगा. टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान के समय सलमान आगा ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में एक ही होटल में ठहरना एक फायदा है, लेकिन भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान आगा ने कहा,"यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूसरी टीमें अलग-अलग होटलों में रुकेंगी और अलग-अलग मैदानों पर खेलेंगी. हम भी कोलंबो में अलग-अलग मैदानों पर खेलेंगे, लेकिन एक ही होटल में ठहरेंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अच्छा क्रिकेट खेले बिना भी जीत सकते हैं."

Salman Ali Agha on the big advantage of playing all matches at the same venue in Colombo:



"While other teams will travel between different hotels & grounds we will stay in one hotel and play on two or three grounds in Colombo. It is a clear logistical edge but it does not…

सलमान ने आगे कहा,"भारत ने वहां (चैंपियंस ट्रॉफी में) अच्छा खेला, इसीलिए वे जीते. हमें भी वैसा ही प्रदर्शन करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे. लेकिन हां, निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा."

