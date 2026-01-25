चम्मच में पेस्ट मिलाकर पाकिस्तानी Dentist कर रहा है अजीबोगरीब इलाज, तरीका देख छूट जाएगी हंसी

Pakistan dentist viral video: पाकिस्तान से आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि इस देश में एक नया dentist सामने आया है, जिसने बहुत कम खर्च और बेहद अनोखे तरीके से दांत फिट करना शुरू कर दिए हैं. वो चम्मच में खास पेस्ट लगाकर दांतों की मरम्मत करता है. वीडियो में कहा जा रहा है कि, इससे न सिर्फ दांत मजबूत होते हैं, बल्कि दिखने में भी नए जैसे लगते हैं.

दांत फिट करने का नया तरीका (unique teeth fixing Pakistan)

यह तरीका इतना असरदार और किफायती है कि अब सिर्फ Pakistan के लोग ही नहीं, बल्कि कई विदेशी मरीज भी इस डॉक्टर के पास इलाज कराने आ रहे हैं. वीडियो में मजाकिया अंदाज में बताया जा रहा है कि लोग अब महंगे इलाज छोड़कर ये नया तरीका अपनाना पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया (Social Media Reactions)

लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और डॉक्टर के इस अनोखे कौशल की खूब तारीफ करते हुए मौज ले रहे हैं. कुछ ने तो इसे 'दांतों का जादूगर' तक कह दिया है. यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि यह दिखाता है कि दंत चिकित्सा में कितनी क्रिएटिविटी आ रही है.

