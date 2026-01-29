PAK vs AUS, 1st T20I: वर्ल्ड कप से पहले छा गया पाकिस्तान का 'भविष्य', पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से रौंदा

Pakistan Beat Australia By 22 Runs: मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 29 जनवरी 2026 को लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम 22 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मेजबान टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम 20 ओवरों में 146-8 रन तक ही पहुंच पाई. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैमरून ग्रीन ने 31 गेंदों में 116.13 की स्ट्राइक रेट से 36 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. उनके अलावा नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेवियर बार्टलेट ने 25 गेंदों में नाबाद 34 रनों का योगदान दिया. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन ट्रेविस हेड 13 गेंदों में 23 रन बनाने में कामयाब रहे. बाकी के अन्य बल्लेबाज पाक गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा रनों के लिए जुझते हुए ही नजर आए.

सैम अयूब ने चटकाए सबसे ज्यादा दो विकेट

पाकिस्तान की तरफ से पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज अबरार अहमद और सैम अयूब रहे. जिन्होंने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. इन दोनों गेंदबाजों के अलावा शादाब खान और मोहम्मद नवाज के खाते में एक-एक विकेट आए. मैट रेनशॉ और मिचेल ओवेन को पाक खिलाड़ियों ने रन आउट किया.

168-8 रन बनाने में कामयाब हुई थी पाकिस्तान

लाहौर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए सैम अयूब सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 22 गेंद में 40 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन सलमान आगा ने 27 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया. बाबर आजम 20 गेंद में 24 रन बनाने में कामयाब रहे.

एडम जम्पा को मिली सर्वाधिक सफलता

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एडम जम्पा ने चार ओवरों में सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा जेवियर बार्टलेट और महली बियर्डमैन के खाते में दो-दो विकेट आए. कूपर कोनोली, मैथ्यू शॉर्ट, जैक एडवर्ड्स और कैमरून ग्रीन को कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

यह भी पढ़ें- PAK vs AUS: बाबर आजम का धमाका, मैदान में उतरते ही रच दिया इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड



