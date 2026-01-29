विज्ञापन
पालतू कुत्ते के लिए बुक की फ्लाइट, सिर्फ इस वजह से खर्च कर डाले 15 लाख रुपये

कभी-कभी मोहब्बत का इम्तिहान पैसों से नहीं, सब्र और जज्बात से होता है. हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी दिल को छू लेने वाली है.

पालतू कुत्ते के लिए बुक की फ्लाइट, सिर्फ इस वजह से खर्च कर डाले 15 लाख रुपये
वो सिर्फ पालतू नहीं, हमारा बच्चा है...कुत्ते को हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए मालिक ने खर्च किए 15 लाख रुपये

Pet Travel India To Australia: जब लोग विदेश जाने की तैयारी करते हैं तो सपने नए शहर और नई जिंदगी के होते हैं, लेकिन हैदराबाद के एक भारतीय कपल के लिए यह सफर सिर्फ करियर का नहीं था, बल्कि अपने परिवार के एक खास सदस्य को साथ ले जाने की जद्दोजहद भी थी. इस कपल ने अपने पालतू डॉग (कुत्ते) स्काई को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए करीब 15 लाख खर्च कर दिए.

क्यों आसान नहीं था कुत्ते को ले जाना (Why taking the dog was complicated)

ऑस्ट्रेलिया के सख्त नियमों ने कपल की परेशानी बढ़ा दी. वहां भारत से सीधे कुत्तों को लाने की इजाजत नहीं है. नियम के मुताबिक, कुत्ते को पहले किसी रेबीज फ्री देश में छह महीने रहना होता है. इसी वजह से स्काई को भारत से दुबई भेजा गया, जहां वह एक बोर्डिंग फैसिलिटी में रहा.

छह महीने का इंतजार और फिक्र (dog relocation Australia rules)

कपल ने बताया कि वे एक महीने तक दुबई में स्काई के साथ रहे, ताकि वह माहौल में ढल सके. इसके बाद सबसे मुश्किल दौर आया, अलगाव का. हर दिन वीडियो कॉल, फोन कॉल और अपडेट्स के सहारे यह छह महीने काटे गए. उनके लिए यह इंतजार किसी इम्तिहान से कम नहीं था.

आखिरकार मिलन का लम्हा (Hyderabad couple dog story)

छह महीने बाद जब स्काई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तो सारी थकान और डर गायब हो गया. कपल ने कहा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत का कोई विकल्प नहीं. स्काई सिर्फ पालतू नहीं, उनका बच्चा है.

सोशल मीडिया का रिएक्शन (Indian couple pet dog Australia)

इंस्टाग्राम पर यह कहानी सामने आते ही लोग इमोशनल हो गए. किसी ने लिखा, पालतू जानवर भी परिवार होते हैं. किसी ने कहा, इतनी मोहब्बत हो तो इंसान पहले ही अच्छा पैरेंट बन जाता है. यह कहानी बताती है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, एहसास से बनता है.

