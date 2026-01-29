PAK vs AUS: बाबर आजम का धमाका, मैदान में उतरते ही रच दिया इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आज (29 जनवरी 2026) लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां मैदान में उतरते हुए बाबर आजम (Babar Azam) ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खास खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं.

यादगार मैच को खास नहीं बना सके बाबर आजम

पाक क्रिकेट प्रेमियों को बाबर आजम के यादगार मैच में उनसे एक खास प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 20 गेंदों का सामना किया. इस बीच 120.00 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को एक चौका और एक छक्का देखने को मिला. जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सहीं नहीं कहा जा सकता है.

बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान की तरफ से कुल 137 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 130 पारियों में 39.40 की औसत से 4453 रन निकले हैं.

बाबर के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है. 122 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली सर्वोच्च पारी है. मौजूदा समय में वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं.

