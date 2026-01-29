विज्ञापन
भूलकर भी पाकिस्तान न जाना... मुनीर से दोस्ती फिर ट्रंप सरकार ने अमेरिकियों को क्यों दे डाली ये चेतावनी

US Travel Advisory for Pakistan: पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी के तहत रखा गया है. यह एक ऐसी कैटेगरी है जो हाई रिस्क का संकेत देती है. इस कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है जहां बिना किसी चेतावनी के आतंकवादी हमले हो सकते हैं.

भूलकर भी पाकिस्तान न जाना... मुनीर से दोस्ती फिर ट्रंप सरकार ने अमेरिकियों को क्यों दे डाली ये चेतावनी
US Travel Advisory for Pakistan: पाकिस्तान में कभी भी हो सकता है आतंकी हमला
  • अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा करने वाले नागरिकों को पुनर्विचार करने की सलाह दी
  • पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी के तहत रखा गया है, जहां बिना किसी चेतावनी के आतंकवादी हमले हो सकते हैं
  • विभाग ने पाकिस्तान के कई सार्वजनिक स्थानों और सुरक्षा स्थलों पर आतंकवादी हमले की संभावना जताई है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने नागरिकों को साफ बोल दिया है कि अगर आप पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो फिर से सोच लीजिए. दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बना रहे अमेरिकी नागरिकों से अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. इस विभाग ने 26 जनवरी को पाकिस्तान के लिए अपनी यात्रा सलाह (ट्रेवल एडवाइजरी) को अपडेट किया, जिसमें यात्रियों को पाकिस्तान जाने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी गई. अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान में अपराध, नागरिक अशांति, आतंकवाद और अपहरण का खतरा है.

पाकिस्तान को लेवल 3 एडवाइजरी के तहत रखा गया है. यह एक ऐसी कैटेगरी है जो उच्च जोखिम (हाई रिस्क) का संकेत देती है और इस कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है जहां बिना किसी चेतावनी के आतंकवादी हमले हो सकते हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार पाकिस्तान के परिवहन केंद्र, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य और सुरक्षा स्थल, एयरपोर्ट, रेलगाड़ियां, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, पर्यटन स्थल और सरकारी भवन पर हमला हो सकता है.

इतना ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों सहित पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को लेवल 4 में रखा गया है. यानी अमेरिका ने साफ-साफ अपने नागरिकों को कह दिया है किन इन इलाकों में तो यात्रा करनी ही नहीं है. एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से "किसी भी कारण से" लेवल 4 क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने को कहा गया है. इसमें चेतावनी दी गई है कि यहां हत्या और किडनैपिंग के प्रयास आम हैं, खासकर सरकारी अधिकारियों और निजी नागरिकों के खिलाफ.

यह चेतावनी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर भी लागू होती है. अमेरिकी विदेश विभाग ने लिखा है कि स्थानीय कानून के अनुसार बिना अनुमति के प्रदर्शनों पर रोक लग लगी है और चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए "अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है".

