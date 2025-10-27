विज्ञापन
PAK vs RSA 1st T20: बाबर छीनने को तैयार रोहित की 'गद्दी', नई भूमिका में मिल पाएगी सफलता, लेकिन विराट जैसा कोई नहीं

Pakistan vs South Africa, 1st T20I: बाबर आजम के चाहने वाले खुश हैं कि करीब डेढ़ साल बाद वह पाकिस्तान के लिए पहला टी20 मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन रोहित के फैंस के बीच कुछ निराशा है

PAK vs RSA 1st T20: बाबर छीनने को तैयार रोहित की 'गद्दी', नई भूमिका में मिल पाएगी सफलता, लेकिन विराट जैसा कोई नहीं
South Africa tour of Pakistan, 2025:

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले साल  टी20 फॉर्मेट से संन्यास क्या लिया कि मानो उनके पीछे लगे बल्लेबाजों की मानो निकल पड़ी. और इसमें पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा खराब समय देख रहे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) भी हैं. अब समय चाहे उनका कितना भी खराब हो, लेकिन बाबर आजम टी20 में रोहित शर्मा (Babar ready to replace Rohit Sharma) की गद्दी छीनकर ही मानेंगे, क्योंकि इसके लिए मंगलवार से मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (Pak vs Sa) शुरू हो तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ही काफी है. बाबर को रोहित को पछाड़ने के लिए सिर्फ 9 रन ही बाकी हैं और मंगलवार को रावलपिंडी में ऐसा करते ही बाबर दुनिया में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. चलिए आप जान लीजिए कि फिलहाल टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज कौन हैं. 

बल्लेबाज             देश           पारी         रन        औसत

रोहित शर्मा              भारत             151          4231          32.05

बाबर आजम        पाकिस्तान         121           4223         39.84

विराट कोहली          भारत           117             4188         48.70 

जोस बटलर         इंग्लैंड             132             3869         35.50

पॉल स्ट्रिलिंग        ऑयरलैंड        150              3710       26.69


नई भूमिका में सफल होंगे बाबर?

पाकिस्तान ने आखिरी बार पाकिस्तान के लिए इस फॉर्मेट में मैच साल 2024, दिसंबर में खेला था. अब बाबर ने नंबर तीन पर फखर जमां की जगह ली है. और यह पाकिस्तान पूर्व कप्तान के लिए नई भूमिका होगी, जिन्होंने 121 पारियों में से 87 बार पारी की शुरुआत की है. बहरहाल, अब देखने की बात होगी कि इस नई भूमिका में बाबर पाकिस्तान के लिए कितने कारगर साबित होंगे? यह साफ है कि रोहित का रिकॉर्ड बाबर के हाथों नहीं ही बचेगा. इसका रोहित के चाहने वालों को मलाल भी रहेगा, लेकिन यहां एक बात और अहम है कि बाबर भले ही नंबर एक बल्लेबाज बन जाएं, लेकिन किंग कोहली ही रहेंगे.

..इसलिए विराट कोहली हैं किंग!

टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में विराट कोहली दुनिया में नंबर तीन पर हैं. बाबर ने कोहली को करीब डेढ़ साल पहले ही पीछे छोड़ दिया था, तो अब पाकिस्तान पूर्व कप्तान रोहित को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन जो विराट ने हासिल किया है, वह बाबर तो क्या, आने वाले समय में शायद ही कोई पाकिस्तानी तो क्या, कोई दूसरा भी बल्लेबाज बमुश्किल हासिल कर सके. और वह विराट कोहली का 48.70 का औसत,  जो तमाम बल्लेबाजों को बताने और चुनौती देने के लिए काफी है कि वो भले ही रन बनाने में उनसे आगे निकल जाएं, लेकिन औसत के राजा तो वही रहेंगे.

