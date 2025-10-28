ट्रेविस हेड या शुभमन गिल नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस भारतीय को बताया वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर

Mitchell Marsh said Abhishek Sharma World Best Player: ऑस्ट्रेलिया टी20 कप्तान मिशेल मार्श ने अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बताते हुए कहा है कि उनकी टीम इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ टेस्ट के लिए तैयार है. 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी कंगारु टीम अब पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का सामना करने के लिए तैयार है. इस सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में 29 अक्टूबर को खेला जाना है. टीम इंडिया की कोशिश इस सीरीज को अपने नाम करने पर होगी. मार्श ने सीरीज से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अविश्वसनीय प्रगति के लिए अभिषेक शर्मा की सराहना की है. उन्होंने स्वीकार किया कि अभिषेक उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रदान करेगा और वे उसकी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं."

मंगलवार को मीडिया के सामने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से सवाल हुआ था कि वह अभिषेक के चैलेंज को किस तरह से देखते हैं और इसका जवाब देते हिए कहा कि यह बल्लेबाज शुरुआत से ही मैच का टोन सेट कर देता है. मिशेल मार्श ने कहा,"अभिषेक एक अविश्वसनीय प्रतिभा है, वह उनके लिए माहौल तैयार करता है और बीते कुछ समय में सनराइजर्स के लिए शानदार रहा है. वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती होगा, लेकिन आप यही चाहते हैं - वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर के खिलाफ खुद को परखना. हम इसके लिए उत्सुक हैं."

भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू के बाद से अभिषेक ने दो शतक और पांच अर्द्धशतक के साथ 23 पारियों में 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं. 926 रेटिंग अंकों के साथ, वह वर्तमान में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं.

इसके अलावा मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जोश इंगलिस की उपलब्धता की भी पुष्टि की है. पिंडली की समस्या के कारण, इंगलिस इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के तीन मैचों के टी20 दौरे में खेलने में असमर्थ थे. इंगलिश को लेकर मार्श ने कहा,"हां, इंगलिस फिट और उपलब्ध है. हम स्पष्ट रूप से उसे वापस लाने के लिए तैयार हैं, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. मैं कहूंगा कि वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा. एक खिलाड़ी है जिसे हम फॉलो करेंगे, लेकिन हां, वह जाने के लिए तैयार है."

बता दें, टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है. दोनों देश अभी तक 32 मैचों में आमने-सामने आए हैं और इस दौरान भारत ने 20 मैच जीते हैं. मेन इन ब्लू ने उन्हें 2024 टी20 विश्व कप में अपने आखिरी मैच और पिछली तीन टी20 सीरीज़ में भी हराया है.

