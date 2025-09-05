Asia Cup 2025: दिल हिन्दुस्तानी, मगर बदल गई टीम, यूएई, हॉन्ग कॉन्ग, ओमान को जिताएंगे ये 'भारतीय' खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज चार दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जी जान से जुटी हुई हैं. भारतीय खिलाड़ी भी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को नौवीं बार अपने नाम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. देश के कई खिलाड़ी ब्लू टीम को ही नहीं यूएई, हॉन्ग कॉन्ग और ओमान जैसी टीमों को भी खिताब दिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं. जरूर इस बात को सुनकर आपको झटका लगा होगा. मगर यह सच है.

दरअसल, देश के कई खिलाड़ी यूएई, हॉन्ग कॉन्ग और ओमान जैसी टीमों में शामिल हैं. जरूर उनका दिल हिन्दुस्तानी है. मगर अब वह पूरी तरह से यूएई, हॉन्ग कॉन्ग और ओमान जैसे देशों के रंग में ढल गए हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले बात करें भारतीय मूल के उन खिलाड़ियों के बारे में जो दूसरी टीमों की तरफ से शिरकत कर रहे हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ओमान

ओमान की टीम में इस बार कुल छह भारतीय मूल के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें कप्तान जतिंदर सिंह के अलावा विकेटकीपर खिलाड़ी व‍िनायक शुक्ला, करन सोनावले, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव और आशीष ओडेडेरा का नाम शामिल है. कैप्टन जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना शहर से आते हैं. मगर अब वह ओमान की तरफ से खेल के मैदान में जलवा बिखरते हैं.

ओमान की टीम में भारतीय खिलाड़ियों को ही नहीं कई पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. जिसमें मोहम्मद नदीम, आम‍िर कलीम, नदीम खान, शाह फैसल और मुहम्मद इमरान जैसे खियालड़ियों का नाम शामिल है.

एशिया कप 2025 के लिए ओमान की टीम:

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव.

यूएई

ओमान की तरह ही यूएई की टीम में भी कई भारतीय मूल के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें आर्यंश शर्मा, ध्रुव पाराशर, हर्षित कौश‍िक, राहुल चोपड़ा, सिमरनजीत सिंह और अलीशान शराफू का नाम प्रमुख है. अलीशान शराफू केरल से ताल्लुक रखते हैं. वहीं पाकिस्तानी मूल के खियालड़ियों की बात करें तो इसमें हैदर अली, आस‍िफ खान और जुनैद स‍िद्दीकी का नाम शामिल है.

एशिया कप 2025 के लिए यूएई की टीम:

मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यंश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, ईथन डी'सूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवदुल्लाह, मोहम्मद जोहेब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान.

हॉन्ग कॉन्ग

एशिया कप 2025 के लिए हॉन्ग कॉन्ग की टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी अंशुमन रथ को शामिल किया गया है. अंशुमन की मौजूदा उम्र 27 साल है और वह ओड‍िशा की तरफ से घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं. उनके अलावा टीम में आयुष आशीष शुक्ला और किंचित शाह को भी शामिल किया गया है.

एशिया कप 2025 के लिए हॉन्ग कॉन्ग की टीम:

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजकत खान मोहम्मद, नस्रुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्ज़ी, अंशुमन राठ, कल्हान मार्क चालू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद जाज खान, अतीक-उल-रहमान इकबाल, किनचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान और एहसान खान.

यह भी पढ़ें- ENG vs SA: जिसे माना जा रहा था इंग्लैंड का भविष्य, उसके नाम 'क्रिकेट के मक्का' में जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड