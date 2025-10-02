भारत-चीन के बीच डील, 5 साल बाद शुरू होंगी दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें

भारत और चीन के बीच लगभग 5 साल से निलंबित चल रही सीधी व्यावसायिक उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू होने वाली हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की, जिसे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

'साल की शुरुआत से हो रही थी बातचीत'

मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों के अधिकारियों बीच तकनीकी स्तर की यह बातचीत इस साल की शुरुआत से ही चल रही थी. चर्चा में डायरेक्ट कनेक्शन के साथ एयर सर्विस समझौते को आखिरी रूप देने पर फोकस किया गया.

'आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद'

मंत्रालय ने आगे बताया कि इस कदम से लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो कोविड-19 महामारी और भारत-चीन सीमा पर तनाव के बाद से काफी कम हो गया था. अधिकारियों के अनुसार हवाई संपर्क फिर से शुरू होने से द्विपक्षीय आदान-प्रदान को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में मदद मिलेगी.

यह समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक, शैक्षणिक और व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच सामान्य संबंधों की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है.