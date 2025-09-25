क्रिकेट में करियर बनाना है? जानिए युवराज सिंह की अकेडमी में कैसे पाएं एडमिशन, कितनी है फीस

Yuvraj Singh Centre of Excellence Fees: एशिया कप 2025 में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का तूफानी शो जारी है. पहले पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला खूब बरसा है. उनकी शानदार पारियों की चर्चा दुनियाभर में हो रही है. दोनों ही मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी ठोंक डाली. पाकिस्तान के खिलाफ तो अभिषेक ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया. उन्होंने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है. ऐसे में आइए जानते हैं अभिषेक शर्मा ने जिस युवराज सिंह से क्रिकेट सिखी है, उनकी अकेडमी की फीस कितनी है, वहां कैसे मिलता है एडमिशन.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ आई अभिषेक की पारी की खासियत सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वह पल भी था जब उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. 2012 में युवराज ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी, लेकिन अभिषेक ने महज 24 गेंदों में आधी सेंचुरी जड़ दी.

अभिषेक शर्मा की सफलता में युवराज सिंह का हाथ

अभिषेक शर्मा का क्रिकेट सफर युवराज सिंह से गहराई से जुड़ा हुआ है. युवराज ने उन्हें बचपन से ही तकनीक और मानसिक मजबूती पर काम करने की सलाह दी. आईपीएल डेब्यू (2018) के बाद उन्हें लगातार सही दिशा मिलती रही. 2024 का सीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, जहां वह युवराज की गाइडेंस से चमके और फिर टीम इंडिया में जगह बनाई. अभिषेक खुद मानते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय युवराज सिंह को जाता है.

युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: भारत का क्रिकेटिंग हब

गुरुग्राम के सेक्टर 26A में युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (YSCE) आज देश की टॉप क्रिकेट अकेडमीज में आता है. यह जगह सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के फिटनेस, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और मेंटल स्ट्रेंथ पर भी फोकस किया जाता है. यह सेंटर आज भारत के युवा खिलाड़ियों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां 112 से ज्यादा एक्सपर्ट कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं. पर्सनल ट्रेनिंग, रिकवरी प्रोग्राम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया जाता है.

युवराज सिंह क्रिकेट अकेडमी की फीस और टाइमिंग

युवराज सिंह क्रिकेट अकेडमी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं. यहां हॉलिडे-फ्रेंडली टाइमिंग है. हफ्ते के सातों दिन अकेडमी खुली रहती है. सभी दिन खिलाड़ियों की सुविधा के अनुसार बैच है. यहां का रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 रुपए, जो वन टाइम है. मंथली फीस 5,000 रुपए है.

