Modern karva chauth mehndi designs Simple: करवा चौथ पर मेहंदी कैसे लगाई जाती है? ये हैं ट्रेंडी मेहंदी हैंड डिजाइन

करवा चौथ पर अपने हाथों को खास लुक देने के लिए इस बार कई तरह के मेहंदी डिजाइन मौजूद हैं. ये मेहंदी डिजाइन लेटेस्ट हैं और इनसे आपके हाथ खूबसूरत लगने लगेंगे.

करवा चौथ पर मेहंदी कैसे लगाई जाती है?

Karwa Chauth Mehndi Design 2025: सुहागिनों का त्योहार कहा जाने वाला करवा चौथ आ रहा है. करवा चौथ का दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वो इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन के लिए पूजा और व्रत करती हैं. इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं खास तौर पर साज और श्रृंगार करती हैं और पति के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाती हैं. आपको बता दें कि सनातन धर्म में मेहंदी को सोलह श्रृंगार का खास हिस्सा कहा गया है. मेहंदी जब सुंदर हाथों में सुर्ख लाल रंग लाती है तो सुंदरता और बढ़ जाती है. अगर आप भी अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस बार करवा चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो आप नए और लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.

2025 में करवा चौथ के लिए लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन Latest Karwa Chauth Mehndi Design 2025

1. गोल फ्लोरल पैटर्न मेहंदी (Round Floral Pattern Mehndi)

अगर आपको लेटेस्ट लेकिन सिंपल डिज़ाइन चाहिए, तो आप हाथों पर गोल फ्लोरल पैटर्न की मेहंदी ट्राई कर सकती हैं. इसमें हाथ के बीच में एक गोल डिजाइन बनाकर उसके आस-पास छोटे-छोटे डॉट्स या बेल बनाई जाती हैं. यह मेहंदी डिज़ाइन हाथों को यूनीक और एलिगेंट लुक देता है और बनाने में भी आसान होता है.

2. अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन (Arabic Mehndi Design)

अरेबिक डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में हैं. ये डिज़ाइन कई सालों से महिलाओं की पहली पसंद रहा है. यह डिज़ाइन बारीक और एलिगेंट होता है, लेकिन सूखने के बाद बेहद सुंदर लगता है.इसमें हाथों पर फूल, पत्तियां और बेल लंबाई के अनुसार बनाई जाती हैं, जो हाथों को मॉर्डन और प्यारा लुक देती हैं.

3. फुल हैंड डिज़ाइन (Full Hand Design)

फुल हैंड डिज़ाइन में हाथों को पूरी तरह क्रिएटिव मपैटर्न्स से सजाया जाता है. उंगलियों से लेकर कोहनी तक. इसमें अक्सर गणपति, कलश, कपल के रूप या पारंपरिक मोटिफ्स उकेरे जाते हैं. कई महिलाएं इस डिज़ाइन में पति का नाम छिपाकर भी लिखवाती है

बहीं, नए दौर में कुछ महिलाएं मिनिमल और बैलेंस्ड डिज़ाइन को प्राथमिकता देती हैं. इसमें जालीदार या जियोमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं, जो हाथों को ग्रेसफुल और मॉडर्न टच देते हैं.

