एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? अगर इससे ज्यादा खाते हैं, तो आज से बदल लें आदत

Din Mein Kitni Roti Kha Sakte Hain: रोटी हमारी डाइट का वो हिस्सा है जिसके बिना थाली अधूरी लगती है, फिर चाहे दाल हो या आलू सब्जी के साथ जब तक रोटी न परोसी जाए खाने का स्वाद नहीं आता. कई लोग स्वाद-स्वाद में ज्यादा रोटियां खा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक दिन में हमें कितनी रोटियों का सेवन करना चाहिए? जी हां, जरूरत से ज्यादा रोटी खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितनी रोटियां खानी चाहिए?

पेट कम करने के लिए एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? | How Many Chapatis A Day Is Healthy?

ज्यादा रोटी खाने के नुकसान?

वजन: रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो ज्यादा रोटी खाने से बचें.

इसे भी पढ़ें: नारियल तेल चेहरे पर लगाने से क्या होगा? 15 दिन अपना लें ये आदत फिर देखें क्या होगा

ब्लड शुगर लेवल: जरूरत से ज्यादा गेहूं की रोटी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

पेट फूलना: गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो कई लोगों में गैस, पेट फूलना, भारीपन या एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. रात में ज्यादा रोटी का सेवन इन समस्याओं को बढ़ा सकता है.

कब्ज: अगर आप सिर्फ रोटी पर ही निर्भर रहते हैं और सब्जियां, फल या पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं, तो शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है जिससे पाचन क्रिया स्लो हो सकती है और कब्ज जैसी समस्या को बुलावा दे सकती है.

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए?

गेहूं के आटे की एक रोटी आपके शरीर को करीब 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देती है और करीब सत्तर ग्राम कार्ब्स देती है. एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में 2 से 3 रोटी का सेवन करना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)