ENG vs SA: जिसे माना जा रहा था इंग्लैंड का भविष्य, उसके नाम 'क्रिकेट के मक्का' में जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Jacob Bethell, England vs South Africa: जैकब बेथेल के नाम लॉर्ड्स में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह यहां वनडे फॉर्मेट के तहत एक मैच में सबसे खराब इकॉनमी रेट के साथ गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

  • ENG vs SA के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला चार सितंबर 2025 को लंदन में खेला गया
  • इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन गेंदबाजी में खराब इकॉनमी रेट दिखाया
  • जैकब बेथेल ने 5 ओवरों में 12.20 की इकॉनमी रेट से 61 रन खर्च कर लॉर्ड्स में सबसे खराब गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया
Jacob Bethell, England vs South Africa: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला चार सितंबर 2025 को लंदन में खेला गया. जहां मेजबान टीम इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में पांच रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान हर किसी की निगाहें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भविष्य माने जाने वाले युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल के ऊपर टिकी हुई थी. उन्होंने बल्ले से सराहनीय प्रदर्शन भी किया. मगर गेंदबाजी में वह धमाल नहीं मचा पाए. टीम के लिए उन्होंने कुल पांच ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 12.20 की इकॉनमी से 61 रन खर्च कर डाले. इस दौरान उन्हें जरूर डेवाल्ड ब्रेविस (42) के रूप में जरूर एक सफलता प्राप्त हुई. मगर ज्यादा कुटाई होने की वजह से लॉर्ड्स में उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह ऐतिहासिक मैदान में कम से कम पांच ओवरों का स्पेल डालते हुए सबसे वनडे फॉर्मेट में खराब इकॉनमी रेट के साथ रन खर्च करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

जैकब बेथेल से पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड उनके ही मौजूदा साथी खिलाड़ी विल जैक्स के नाम दर्ज था. जिन्होंने जारी साल (2025) में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मुकाबले में 10.20 की इकॉनमी रेट से रन खर्च कर डाले थे. मगर पिछले मुकाबले में 12.20 की इकॉनमी रेट से रन लुटाते हुए बेथेल ने भी उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक वह लॉर्ड्स में शिरकत करते हुए वनडे फॉर्मेट के एक मैच में खराब इकॉनमी रेट के रन लुटाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

लॉर्ड्स में वनडे फॉर्मेट के तहत एक मैच में सबसे खराब इकॉनमी रेट के साथ गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी (न्यूनतम 5 ओवर)

12.20 - जैकब बेथेल (इंग्लैंड) - बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2025

10.20 - विल जैक्स (इंग्लैंड) - बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2025 

8.85 - हेनरी ओलोंगा (जिम्बाब्वे) - बनाम ऑस्ट्रेलिया - 1999

8.85 - सीन एबॉट (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड - 2024

8.75 - मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम इंग्लैंड - 2024

