शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि रोहित शर्मा ने बताया यह खिलाड़ी बनेगा 'सभी फॉर्मेट में महान'

Rohit Sharma Prediction for Nitish Kumar Reddy: ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से वनडे डेब्यू कैप हासिल की. इस दौरान रोहित ने विश्वास जताया कि जैसे-जैसे नीतीश करियर में आगे बढ़ेंगे, 'सभी फॉर्मेट में महान' खिलाड़ी बनेंगे. नीतीश रेड्डी को कैप नंबर 260 देते हुए रोहित ने 22 वर्षीय खिलाड़ी के रवैये और खेल शैली की तारीफ की.

रोहित शर्मा ने बीसीसीआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में कहा,"कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी, इस क्लब में आपका स्वागत है. आपके करियर की शुरुआत शानदार रही. मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे." उन्होंने कहा,"मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे. जैसा आपने अपने भाषण में कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं. हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें. हर कोई आपको सपोर्ट करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा."

नीतीश रेड्डी ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 11 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 19 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के शामिल थे. इसके बाद नीतीश ने 2.1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके.

पर्थ स्टेडियम में रविवार को खेले गए बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने 26 ओवरों के खेल में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 38 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 21.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली. कप्तान मिचेल मार्श ने 52 गेंदों में 46 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन टीम के खाते में जोड़े. ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना चुकी है. अब दोनों देश 23 और 25 अक्टूबर को सीरीज के अगले मुकाबलों में आमने-सामने होंगे.