20 साल पहले 'नाइट वॉचमैन' ने ठोका दोहरा शतक, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर कभी नहीं खेला टेस्ट मैच

Jason Gillespie cricket's most extraordinary farewell performances: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है. ऐसा ही एक कारनामा ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी ने अपने करियर में की थी. यूं तो तेज गेंदबाजों को अक्सर उनकी तेज गति, उनकी लाइन और लेंथ की अचूक सटीकता और जाहिर तौर पर उनके विकेटों के लिए याद किया जाता है. लेकिन जेसन गिलेस्पी के बारे में ऐसा नहीं है. गिलेस्पी जितना घातक गेंदबाजी के लिए जाने गए तो वहीं, अपनी बल्लेबाजी से भी दुनिया को हैरान करने में सफल रहे थे. अपने करियर में गिलेस्पी ने टेस्ट में 259 विकेट लिए तो वहीं, वनडे में उनके नाम 142 विकेट दर्ज रहे. भले ही पूरे करियर में जेसन गिलेस्पी अपनी गेंदबाजी के लिए जाने गए लेकिन उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कभी नहीं टूट पाएगा. गिलेस्पी ने अपने टेस्ट करियर के आखिरी टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में दोहरा शतक जमाया था. उनका यह दोहरा शतक नाइटवाचमैन बल्लेबाज के तौर पर आया था. बतौर 'नाइट वॉचमैन' जेसन गिलेस्पी ने नाबाद 201 रन पारी खेली जो नाइटवाचमैन बल्लेबाज के तौर पर खेली गई सबसे बड़ी पारी है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

गिलेस्पी ने अपने आखिरी टेस्ट में ठोका दोहरा शतक

साल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट गिलेस्पी के करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ. बांग्लादेश के कप्तान हबीबुल बशर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने पहली पारी में 197 रन बनाए जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी. पहले दिन का खेल खत्म ही होने वाला था, तभी मैथ्यू हेडेन 29 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग ने नाइटवाचमैन के तौर पर जेसन गिलेस्पी को बल्लेबाजी के लिए भेजा. पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 76 रन बना लिए थे. क्रीज पर फिल जैक्स 38 और गिलेस्पी 5 रन बनाकर नाबाद थे.

अगले दो दिन क्रीज पर छाए गिलेस्पी और बना दिया विश्व रिकॉर्ड

जेसन गिलेस्पी पहले दिन आखिर में बल्लेबाजी करने आए थे. लेकिन इसके बाद अगले दो दिनों तक क्रीज पर छाए रहे. उन्होंने पहले शतक पूरा किया, फिर 150 और दोहरा शतक जमाकर इतिहास रच दिया . गिलेस्पी को इस मैच में नाइटवाचमैन के तौर पर सिर्फ विकल्प के तौर पर बैटिंग के लिए भेजे गए थे, लेकिन 201 रनों की नाबाद पारी खेलकर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया था. बांग्लादेश ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने सोचा भी नहीं होगा कि जो दांव उन्होंने नाइटवाचमैन के तौर पर गिलेस्पी को भेजकर खेला है,वह दांव एकदम से ऐतिहासिक बन जाएगा.

गिलेस्पी टेस्ट में नाइटवाचमैन के तौर पर दोहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. आस्ट्रेलिया की पहली पारी में उन्होंने 425 गेंद पर नाबाद 201 रन की पारी खेली जिसमें 26 चौके और 2 छक्के भी लगाए. गिलेस्पी ने माइकल हसी के साथ मिलकर रिकॉर्ड 320 रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए की थी. माइकल हसी ने 182 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट 210 रन पर गिरा था. इसके बाद 530 रन पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका माइकल हसी के रूप में लगा था. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 581 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी.

ऑस्ट्रेलिया को मिली जीत, गिलेस्पी बने प्लेयर ऑफ द मैच

जेसन गिलेस्पी ने जहां 210 रनों की नाबाद पारी खेली थी तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रलिया की टीम यह टेस्ट मैच एक पारी और 80 रन से जीतने में सफल रही थी. गिलेस्पी को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

यह टेस्ट मैच साबित हुआ आखिरी

टेस्ट मैच में बल्ले से 201 रन बनाने के बाद जेसन गिलेस्पी को फिर कभी भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला. 2006 में खेला गया यह टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मैच साबित हुआ. यानी जिस मैच में खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया उस मैच के बाद फिर उसे देश के लिए खेलने का मौका दोबारा नहीं मिल पाया. जेसन गिलेस्पी ने अपने टेस्ट करियर में 71 मैच खेल जिसमें 259 विकेट लिए, वहीं, 1218 रन उन्होंने बल्ले से बनाए.. इसके अलावा उन्होंने वनडे में 97 मैच खेलकर कुल 142 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. अपने करियर में गिलेस्पी ने एक टी-20 इंटरनेशनल मैच भी खेला था.

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