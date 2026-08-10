साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान की टीम में वापसी, कोच गंभीर को क्या फायदा, प्लेइंग 11 में कैसे बन पाएगा मौका?

Sarfaraz Khan in Team India Playing 11, IND vs SL: मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ सरफ़राज़ खान ने टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की है. उन्हें अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ के लिए चोटिल बी साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया है. सरफ़राज़ ने 2024 में ही भारत के लिए अपना डेब्यू किया था, लेकिन सीमित मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें लगातार नज़रअंदाज़ किया गया. अब श्रीलंका टेस्ट के लिए भारतीय टीम में वापसी के साथ, सरफ़राज़ की वापसी ने हेड कोच गौतम गंभीर के लिए चयन की दुविधा बढ़ा दी है, भले ही कुछ खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हैं.

सरफराज को साई सुदर्शन की जगह चोट के कारण रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है, जिन्हें गंभीर ने नंबर 3 की भूमिका दी थी. हालाँकि, सरफ़राज़ को वह भूमिका मिलने की संभावना कम है. पूरी संभावना है कि गंभीर या तो कप्तान शुभमन गिल को नंबर 3 की भूमिका में प्रमोट करेंगे या देवदत्त पडिक्कल को खाली जगह पर खिलाएंगे. पडिक्कल इस सीरीज़ में भारत के लिए प्रैक्टिस मैच में शानदार शतक जड़कर आ रहे हैं.

भारत और SLC XI के बीच प्रैक्टिस मैच में, पहली पारी में पडिक्कल ने नंबर 3 की भूमिका निभाई थी, जबकि दूसरी पारी में ऋषभ पंत को यह स्थान दिया गया था.

भारतीय टीम के लिए खेले गए छह टेस्ट मैचों में सरफ़राज़ को ज़्यादातर नंबर 5 या नंबर 6 की भूमिका में उतारा गया है. कभी-कभी उन्हें नंबर 4 के स्थान पर भी इस्तेमाल किया गया है. असल में, सबसे लंबे फ़ॉर्मेट में उनका पहला शतक बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए आया था.

पूरी संभावना है कि गॉल में सीरीज़ के पहले मैच में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल टीम के लिए ओपनिंग करेंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करेंगे और उनके बाद कप्तान शुभमन गिल आएंगे. ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी के साथ नंबर 5 का स्थान संभालेंगे.

रवींद्र जडेजा के नंबर 6 पर मुख्य स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभाने की संभावना है, और उनके बाद मानव सुथार या सारांश जैन में से कोई एक ऑलराउंडर हो सकता है. इन दोनों में से सारांश को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में दो बाएं हाथ के स्पिनर मौजूद हैं.

इस मैच में कुलदीप के भारत के मुख्य स्पिनर होने की उम्मीद है, और उनके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार की तेज़ गेंदबाज़ों की तिकड़ी होगी. आकिब नबी को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है.

श्रीलंका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार.