आज की 10 बड़ी खबरें: कश्मीर में आतंकी हमला, अमूल दूध भी महंगा और रामायण का 1000 करोड़ का दांव

कश्मीर में आतंकी हमला: 15 सेकेंड में बरसाईं 30 गोलियां, 3 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF चेकपोस्ट पर हुए आतंकी हमले का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में हमलावर करीब 15 सेकेंड के भीतर 30 राउंड फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, ₹2 से ₹6 प्रति लीटर ज्यादा चुकाने होंगे दाम

मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी 12 नवंबर से दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. अमूल की विभिन्न श्रेणियों में दूध ₹2 से ₹6 प्रति लीटर तक महंगा होगा, जबकि फुल क्रीम भैंस के दूध की कीमत ₹80 से बढ़कर ₹86 प्रति लीटर हो जाएगी. कंपनियों का कहना है कि दूध की खरीद लागत और मिल्क फैट की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है.

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उत्तर में बर्फबारी, दक्षिण में बारिश; 12 नवंबर के मौसम को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

12 नवंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी. वहीं तमिलनाडु और केरल के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है. दिल्ली-NCR में प्रदूषण बड़ी चिंता बना हुआ है और AQI खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट और सलाह पर नजर बनाए रखने को कहा है.

न बारिश, न प्रदूषण से राहत; दिल्ली की कृत्रिम बारिश योजना पर भी संकट

उत्तरी भारत में प्रदूषण से राहत के लिए बारिश की उम्मीदों के बीच IMD ने कहा है कि दिल्ली-NCR में फिलहाल अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं. नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी ला सकता है, लेकिन दिल्ली तक इसका खास असर पहुंचने की संभावना नहीं है. IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि बिना बारिश वाले पश्चिमी विक्षोभ कई बार प्रदूषण को और बढ़ा सकते हैं. 12-13 नवंबर को दिल्ली में बादल रहने की संभावना है, लेकिन पर्याप्त वर्षा की उम्मीद नहीं है. IIT कानपुर की क्लाउड सीडिंग योजना को भी झटका लग सकता है क्योंकि मौजूदा मौसम में कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी अनुकूल बादल उपलब्ध नहीं हैं.

नीतीश पर सोनिया गांधी की टिप्पणी से नाराज JDU, कहा-INDIA गठबंधन के असली सूत्रधार थे नीतीश कुमार

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging' में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पुस्तक में किए गए उल्लेख को लेकर JDU ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की भूमिका और राजनीतिक फैसलों को गलत तरीके से पेश किया गया है. इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस और JDU के रिश्तों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों को बड़ी सौगात, एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी

नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बढ़ाने की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी. नया कॉरिडोर लाखों यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ ट्रैफिक दबाव कम करने में भी मदद करेगा. परियोजना के तहत मेट्रो नेटवर्क को बेहतर कनेक्टिविटी देने पर जोर दिया गया है. मंजूरी मिलने के बाद अब इसके निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

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रनवे पर लोमड़ी देखते ही पायलट ने बदला फैसला, कोलकाता पहुंचकर भी नहीं उतर सका विमान

चेन्नई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 986 को लैंडिंग से ठीक पहले डायवर्ट करना पड़ा. पायलट ने कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर एक लोमड़ी देखी, जिसके बाद तुरंत ATC को सूचना दी गई. एहतियात के तौर पर विमान को टचडाउन से पहले गो-अराउंड करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद फ्लाइट को दुर्गापुर के अंडाल एयरपोर्ट भेजा गया, जहां शाम 6:35 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. घटना में किसी यात्री या विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ.

रूस-यूक्रेन के बीच बड़ी सहमति, युद्धबंदियों की सबसे बड़ी अदला-बदली की तैयारी

अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान रूस और यूक्रेन युद्धबंदियों की अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली पर सहमत हुए हैं. दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने समझौते की पुष्टि की है, हालांकि कैदियों की अंतिम संख्या बाद में तय की जाएगी. बातचीत में युद्धबंदियों के अलावा कैद नागरिकों और यूक्रेनी बच्चों की वापसी जैसे मानवीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई. हालांकि युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई बड़ा ब्रेकथ्रू नहीं मिला और दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं. जमीनी मोर्चे पर लड़ाई और ड्रोन हमले भी लगातार जारी हैं.

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने की सगाई, तस्वीरें वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर के साथ सगाई कर अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए नई जिंदगी की शुरुआत का संकेत दिया. पोस्ट में 'A Lifetime Together' लिखकर उन्होंने अपने रिश्ते की खुशी फैंस के साथ साझा की. तस्वीरें सामने आने के बाद क्रिकेट जगत और प्रशंसकों की ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. अर्शदीप की निजी जिंदगी से जुड़ी यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

खबर विस्तार से पढ़ें: 'हमेशा के लिए साथ...' अर्शदीप सिंह ने गर्लफ्रेंड समरीन कौर से की सगाई, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

'रामायण' 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है', PVR INOX के संजीव बिजली का बड़ा दावा

नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' को लेकर PVR INOX के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव बिजली ने बड़ा भरोसा जताया है. उनका कहना है कि फिल्म के भव्य VFX, 3D अनुभव और सिनेमाई प्रस्तुति ने दर्शकों को प्रभावित किया है. उन्होंने फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनी खास पेशकश बताते हुए कहा कि यह लंबे समय तक दर्शकों के साथ बनी रहती है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक चल रहा है और इसमें अभी भी काफी दम नजर आ रहा है. संजीव बिजली को उम्मीद है कि 'रामायण' भारत में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर सकती है.