विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AFG: फिटनेस पर कोई बहाना नहीं चलेगा... BCCI का खिलाड़ियों के लिए नया फरमान, बदले नियम

BCCI Changes Selection Policy After Criticism: अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है , टीम के ऐलान के समय कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसने सुर्खियां बटोर ली है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
BCCI Makes Big Selection Policy Shift After Injury Management Criticism

BCCI Introduces New Selection Rule:  अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है.हालांकि, खिलाड़ियों के चयन के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी थीं. नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी, तभी उन्हें टी- 20 सीरीज में खेलने का मौका म्लेगा. बोर्ड उनकी फिटनेस को लेकर 100% आश्वस्त नहीं है, हाल ही में चोटिल खिलाड़ियों के मामले को संभालने के तरीके पर हुई आलोचना के बीच, एक रिपोर्ट में BCCI की ओर से खिलाड़ियों के चयन को लेकर अपनाए गए नए तरीके के बारे में बताया गया है. पिछले कुछ महीनों में, चोटिल खिलाड़ियों के खराब मैनेजमेंट को लेकर BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) की काफी आलोचना हुई है. हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और यहां तक ​​कि नितिश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचों के लिए बुलाया गया, लेकिन मैदान पर कुछ समय बिताने के बाद ही वे बाहर हो गए.

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने अब यह तय किया है कि जब तक मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर 200 प्रतिशत पक्का नहीं हो जाता, तब तक उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. इस पॉलिसी की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, "वे सिर्फ 100 प्रतिशत ही नहीं, बल्कि किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने से पहले उसकी उपलब्धता को लेकर 200 प्रतिशत आश्वस्त होना चाहते हैं" हाल ही में, CoE के हेड VVS लक्ष्मण ने बोर्ड का रुख साफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के सेलेक्शन में पूरी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही .

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कुछ खिलाड़ियों के नामों के आगे लगे स्टार (*) के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि चूंकि इंटरनेशनल असाइनमेंट से 3-4 हफ्ते पहले ही खिलाड़ियों को चुना जाता है, इसलिए बोर्ड यह पक्का करना चाहता है कि चुने जाने की शर्तें साफ तौर पर बताई जाएं.

सैकिया ने कहा, "अगर उन्हें उस 21 या 28 दिन के समय में चुन लिया जाता है, तो उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाएगा. इसीलिए हम उन्हें सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं करते हैं. क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होता है, उस दिन वे फिट नहीं होते, इसलिए हम उन्हें रिजेक्ट करते हैं. लेकिन, जब तक ट्रैवल करने या मैच खेलने की असल में जरूरत पड़ती है, तब तक वे पूरी तरह फिट हो सकते हैं."

जहां तक ​​अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए सिलेक्शन की बात है, तो बुमराह और रेड्डी दोनों ही 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले सीरीज के पहले मैच के लिए पूरी तरह फ़िट और उपलब्ध होने की राह पर हैं.

ये भी पढ़ें- नंबर-2 किशोर जेना, नंबर-1 रोहित यादव, नीरज चोपड़ा के बाद 80m+ भाला फेंकने वाले टॉप-5 भारतीय जैवलिन थ्रोअर

ये भी पढ़ें- IND vs AFG T20I Series: चार खिलाड़ी अनफिट, नहीं किया रिजर्व के नामों का ऐलान, अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी स्क्वाड पर उठे सवाल?

ये भी पढ़ें-15 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, U19 से IPL और दलीप ट्रॉफी तक बना डाले 7 महारिकॉर्ड, टूटना मुश्किल

ये भी पढ़ें- भारत के T20I स्क्वाड में जगह न मिलने पर क्रुणाल पंड्या का छलका दर्द, ऐसे रिएक्ट कर बढ़ाई हलचल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Board Of Control For Cricket In India, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com