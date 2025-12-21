विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑस्ट्रेलिया को लगा 440 बोल्ट का झटका, 567 टेस्ट विकेट लेने वाला दिग्गज हुआ चोटिल

ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे और इंग्लैंड के लिए मुसीबत बने ऑफ स्पिनर नाथन लायन चोटिल हो गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ऑस्ट्रेलिया को लगा 440 बोल्ट का झटका, 567 टेस्ट विकेट लेने वाला दिग्गज हुआ चोटिल
ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका
  • नाथन लायन को एडिलेड टेस्ट के 5वें दिन दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई जिससे उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा
  • ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि लायन अब इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे
  • लायन की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एडिलेड टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा. बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे और इंग्लैंड के लिए मुसीबत बने ऑफ स्पिनर नाथन लायन चोटिल हो गए हैं. चोट की वजह से लायन को फील्ड से बाहर जाना पड़ा है. नाथन लायन को दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. यह चोट उन्हें पांचवें दिन क्षेत्ररक्षण के दौरान लगी. लायन रविवार को फाइन लेग बाउंड्री पर डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसी समय उन्हें इंजरी हुई. लायन दर्द से कराहते नजर आए. इंजरी के बाद 38 साल के लायन को मैदान छोड़ना पड़ा.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि लायन अब इस टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे. लायन की इंजरी ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इससे पहले जोश हेजलवुड और सीन एबॉट भी हैमस्ट्रिंग की समस्या का सामना कर चुके हैं. 2023 एशेज में भी दाहिने पैर में ही इंजरी की वजह से लायन अंतिम तीन टेस्ट नहीं खेल पाए थे. एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है. इसमें लायन का अहम योगदान है. दाएं हाथ के इस स्पिनर ने इस टेस्ट में अब तक 53 ओवर फेंके हैं.

नाथन लायन की इंजरी अगर गंभीर होती है, तो उन्हें सीरीज के आखिरी दो टेस्ट से बाहर रहना पड़ सकता है. आखिरी दो टेस्ट मेलबर्न और सिडनी में खेले जाने हैं. तीसरे टेस्ट और चौथे टेस्ट के बीच 4 दिन का अंतर है. अगर लायन फिट नहीं होंगे तो फिर उनकी जगह मैथ्यू कुहनेमैन और टॉड मर्फी को मौका दिया जा सकता है. कुहनेमैन ने इस साल श्रीलंका में लायन के साथ गेंदबाजी करते हुए दो टेस्ट में 16 विकेट झटके थे.

एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में नाथन लायन ने 28 ओवर में 70 रन देकर 2 विकेट लिए थे. दूसरी पारी में इंजरी की वजह से फील्ड छोड़ने से पहले उन्होंने 25 ओवर में 77 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

यह भी पढ़ें- IND Under 19 vs PAK Under 19: इन 2 गेंदबाजों ने रख ली लाज, नहीं तो पाकिस्तान 400 का आंकड़ा कर जाता पार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Nathan Michael Lyon, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now