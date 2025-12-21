विज्ञापन
IND Under 19 vs PAK Under 19: इन 2 गेंदबाजों ने रख ली लाज, नहीं तो पाकिस्तान 400 का आंकड़ा कर जाता पार

भारत की तरफ से आज ऐसे 3 गेंदबाज रहे जिन्होंने धुनाई के बीच विकेट चटकाते हुए टीम की लाज रख ली. नहीं तो विपक्षी टीम 400 के आंकड़े को भी पार कर सकती थी.

IND Under 19 vs PAK Under 19: इन 2 गेंदबाजों ने रख ली लाज, नहीं तो पाकिस्तान 400 का आंकड़ा कर जाता पार
भारतीय खिलाड़ी
  • भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है
  • भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जो प्रभावी साबित नहीं हुआ
  • दीपेश देवेंद्रन ने 10 ओवर में 83 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए जो टीम के लिए अहम रहे
जिस दिन का सबको इंतजार था. वह दिन आ गया है. भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम (PAK Under 19 vs IND Under 19) के बीच खेले जाने वाले अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कैप्टन आयुष म्हात्रे का कुछ खास प्रभावी नजर नहीं आया. टीम के लिए खिलन पटेल को छोड़ दें तो बाकी के अन्य गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई. मगर टीम के ऐसे 2 गेंदबाज रहे जिन्होंने धुनाई के बीच विकेट चटकाते हुए टीम की लाज रख ली. नहीं तो विपक्षी टीम आज (21 दिसंबर) 400 के आंकड़े को भी पार कर जाती. जिन दोनों गेंदबाजों ने धुनाई के बीच अहम विकेट चटकाए. उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

दीपेश देवेंद्रन (Deepesh Devendran)

17 वर्षीय देवेंद्रन ने अपने 10 ओवरों के स्पेल में आज 83 रन खर्च कर डाले. मगर वह टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने में भी कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने समीर मिन्हास (172), कैप्टन फरहान यूसुफ (19) और अब्दुल सुभान (02) को आउट किया.

खिलन पटेल (Khilan Patel)

भारतीय गेंदबाजी में आज खिलन पटेल हीरो रहे. टीम के लिए उन्होंने सबसे किफायती गेंदबाजी की. यही नहीं वह विकेट चटकाने में भी कामयाब रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 4.40 की इकोनॉमी से 44 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार उस्मान खान (35) और अहमद हुसैन (56) बने.

हेनिल पटेल का प्रदर्शन भी रहा अच्छा

हेनिल पटेल भी आज 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मगर वह थोड़े महंगे भी रहे. टीम के लिए फाइनल मुकाबले में उन्होंने कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 6.20 की इकोनॉमी से 62 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच कै दौरान उनके शिकार हमजा जहूर (18) और मोहम्मद शायान (07) बने.

