महिला टी-20 वर्ल्ड कप का खितताब कौन सी टीम जीतेगी, नासिर हुसैन ने की भविष्यवाणी

Nasser Hussain predicts Women's T20 World Cup winner: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि 2023 में महिला प्रीमियर लीग शुरू होने और महिला वनडे विश्व कप में खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला टीम को रोकना अब मुश्किल है और इसकी गहराई अभी और बढेगी. भारत ने 2025 में महिला वनडे विश्व कप जीता और टीम की सफलता का काफी श्रेय डब्ल्यूपीएल टी20 लीग को दिया गया जिसने भारत में महिला क्रिकेट की दशा और दिशा बदल दी. हुसैन ने जियो स्टार मीडिया डे में कहा ,‘‘ डब्ल्यूपीएल और 50 ओवरों के विश्व कप में मिली खिताबी जीत और उसके बाद के दृश्य को देखें तो भारतीय क्रिकेट में यह ऐसी ताकत है जिसे अब रोका नहीं जा सकता और आने वाले खिलाड़ियों में और गहराई आयेगी.''

उन्होंने कहा ,‘‘ सबसे बड़ी बात गहराई है. भारत को दो खिलाड़ियों की कमी खलेगी जो चोट के कारण बाहर है. दो बेहतरीन खिलाड़ी, खासकर अमनजोत कौर.'' हुसैन ने कहा कि अतीत में भारतीय महिला टीम कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर थी लेकिन पिछले कुछ साल में देखा है कि दूसरे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भारत के सुपरस्टार पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव है.

उन्होंने कहा ,‘‘ डब्ल्यूपीएल से पहले भारतीय टीम तीन या चार खिलाड़ियों पर निर्भर थी. विश्व कप फाइनल 2017 को देखें तो मिताली राज जैसे महान खिलाड़ी थे. वे अकेले किला लड़ाते थे और फिर तीन चार ऐसे खिलाड़ी टीम में रहे । अब देखें तो आपके सुपरस्टार खिलाड़ियों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होता है. जैसे पुरूष टीम में एक वैभव सूर्यवंशी आया और टीम में अपनी जगह बना ली.'' उन्होंने कहा ,‘‘ पहले भारतीय पुरूष टीम में दिल्ली या मुंबई के खिलाड़ी होते थे लेकिन अब अलग अलग शहरों से आ रहे हैं.ऐसे ही महिला टीम में भी है.''

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