T20 World Cup के लिए 30 लाख की जनसंख्या वाले देश ने चौथी बार किया क्वालिफाई

Namibia Qualify For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इस बार भारत में होने वाला है. आगामी सीजन के लिए 30 लाख की जनसंख्या वाले एक देश ने क्वालिफाई कर लिया है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा देश है? तो यह कोई और नहीं बल्कि नामीबिया की टीम है. नामीबियाई टीम अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताब के लिए जोर आजमाइश करेगी.

नामीबिया ने चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया क्वाविलाफाई

आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब नामीबियाई टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वाविलाफाई किया है. वह पहले भी कई बार प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वाविलाफाई कर चुकी है. हालांकि, उसे अबतक एक बार भी खिताब उठाने का मौका नहीं मिला है. टीम ने खबर लिखे जाने तक टी20 वर्ल्ड कप के लिए चार बार क्वाविलाफाई किया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वाविलाफाई करने वाली 16वीं टीम है नामीबिया

नामीबिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वाविलाफाई करने वाली 16वीं टीम है. उससे पहले इटली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह गौरव हासिल किया था.

30 लाख की जनसंख्या वाली देश है नामीबिया

नामीबिया की कुल जनसंख्या जरूर 30 लाख के आस पास है. मगर यहां होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है. टीम ने चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वाविलाफाई करते हुए इसका सबूत भी दे दिया है.

सेमीफाइनल में जेजे स्मिट का रहा जलवा

सेमीफाइनल मुकाबले में नामीबियाई खिलाड़ी जेजे स्मिट का जलवा रहा. अपनी टीम के लिए यहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से सराहनीय प्रदर्शन किया. तंजानिया के खिलाफ उन्होंने पहले बल्लेबाजी के दौरान 43 गेंदों में नाबाद 61 रनों की जुझारू पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजी में चार ओवरों का स्पेल डालते हुए तीन सफलता प्राप्त की.

नामीबिया को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो सेमीफाइनल मुकाबले में नामीबियाई टीम ने 20 ओवरों में 174 रन का स्कोर खड़ा किया था. जिसका पीछा करते हुए तंजानिया की टीम 111 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- IND vs WI, 1st Test Day 1: पहले दिन ही इंडिया ने वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा, 3 खिलाड़ियों ने जीता दिल



