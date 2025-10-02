विज्ञापन
IND vs WI, 1st Test Day 1: पहले दिन ही इंडिया ने वेस्टइंडीज पर कसा शिकंजा, 3 खिलाड़ियों ने जीता दिल

India vs West Indies, 1st Test Day 1: अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है. टीम इंडिया ने स्टंप तक दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए हैं.

KL Rahul and Shubman Gill
  • भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है
  • भारतीय टीम ने पहले दिन दो विकेट खोकर 121 रन बनाए हैं, केएल राहुल 53 और शुभमन गिल नाबाद 18 रन पर हैं
  • वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 162 रन बनाकर आउट हो गई, जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए
India vs West Indies, 1st Test Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है. खेल रोके जाने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए हैं. केएल राहुल 114 गेंद में छह चौके की मदद से 53, जबकि कैप्टन शुभमन गिल 42 गेंद में एकचौका की मदद से 18 रन बनाकर नाबाद हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (36) के साथ-साथ तीसरे क्रम के बल्लेबाज साई सुदर्शन (07) हैं. यशस्वी को जेडेन सील्स ने शाई होप के हाथों, जबकि सुदर्शन को रोस्टन चेज ने LBW करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. भारतीय टीम वेस्टइंडीज की पहली पारी के आधार पर फिलहाल 41 रन पीछे है. 

162 रनों पर ढेर हो गई वेस्टइंडीज 

इससे पहले अहमदाबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम आज 44.1 ओवरों में महज 162 रनों पर ढेर हो गई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जस्टिन ग्रीव्स सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 48 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.66 की स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाने में कामयाब रहे. उनके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज शाई होप ने 36 गेंद में 26, जबकि कैप्टन रोस्टन चेज ने 43 गेंद में 24 रन का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए. 

सिराज और बुमराह का रहा जलवा 

भारत की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का जलवा रहा. टीम के लिए सिराज ने 14 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा बुमराह ने तीन विकेट चटकाए. इन दोनों गेंदबाजों के अलावा कुलदीप यादव ने दो, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक सफलता प्राप्त की. 

